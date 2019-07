TuS Holzkirchen bei Tabellenführer TSV Karlsfeld

Kurzurlauber Mathias Gerg (M.) ist zurück und tritt am Sonntag mit dem TuS Holzkirchen beim TSV Karlsfeld an.

Konkurrenzkampf auf jeder Position

von Hans Spiegler

Die Fußballer des TuS Holzkirchen treten am Sonntag beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Eintracht Karlsfeld an. Der breite Kader ist da wieder ein Vorteil.

Holzkirchen – Sieben Punkte aus den ersten drei Partien: Der Start in die neue Landesliga-Spielzeit war für den TuS Holzkirchen wünschenswert, aber in dieser Überzeugung nicht zwingend zu erwarten. Was jedoch noch erstaunlicher ist, ist die weiße Weste, mit der der TSV Eintracht Karlsfeld als einziger Verein durch die Fußball-Landesliga Südost marschiert. Insofern kommt es an diesem Sonntag zu einem ersten Gipfeltreffen zweier Teams mit starker Frühform – die Holzkirchner Elf von Trainer Jens Eckl will die erste sein, die den Tabellenführer schlägt.

TuS Holzkirchens Benedict Gulielmo wohl wieder in der Verteidigung

„Mit unserer bisherigen Ausbeute können wir sehr zufrieden sein“, zieht TuS-Urgestein Benedict Gulielmo ein erstes Zwischenfazit. „Es ist einfach wieder mehr Zug drin bei uns.“ Der 26-Jährige selbst ist in dieser Saison noch nicht so richtig Bestandteil der Startelf, da ihn kleinere Verletzungen oder kurze Abwesenheiten gegenüber den anderen Spielern zurückwarfen. Beim 2:0-Sieg vor einer Woche gegen Aufsteiger TSV Ampfing durfte Gulielmo erstmals durchspielen – und zwar als Rechtsverteidiger. Eine ungewohnte, aber keine unbekannte Position: „Ich habe ja unter Mike Probst und Gedi Sugzda schon Rechtsverteidiger gespielt. Und je länger ich es spielte, desto besser kam ich zurecht.“ Es besteht also durchaus die Chance, dass der gelernte Zentrumsspieler auch gegen Karlsfeld wieder verteidigen und die Außenbahn beackern darf. Auch wenn mit Mathias Gerg, der aus dem Kurzurlaub zurückgekehrt ist, eine zusätzliche Option für Eckl verfügbar wäre.

Flexibilität gegen TSV Karlsfeld großer Trumpf

Dies alles spricht abermals für die Breite des Kaders, die den TuS bisher auszeichnet. „Die Startelf stellt sich nicht von selbst auf“, sagt auch Gulielmo. „Wir haben Konkurrenzkampf auf jeder Position und jeder muss alles geben, um spielen zu dürfen.“ Ein logischer weiterer Vorteil für Coach Eckl stellt die Flexibilität der einzelnen Spieler dar. Benötigt der Trainer gegen Karlsfeld etwa einen Außenverteidiger, der läuferisch und athletisch überlegen ist oder eher spielerische Lösungen finden kann und auch gefährliche Pässe in die Spitze spielen kann? Fast für alle Fälle wird Eckl einen Spieler finden, der das Profil in gewisser Weise erfüllt.

Auswärtspartie wird für TuS Holzkirchen kein Spaziergang

Natürlich kann man nicht oft genug erwähnen, dass es noch früh in der Saison ist, und selbstverständlich dürfte die Auswärtspartie beim TSV kein Spaziergang werden. „Neun Punkte aus drei Spielen sind schon eine Ansage“, sagt Gulielmo beeindruckt vom Start der Karlsfelder. „Wir werden trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen und hinten wieder die Null zu halten. Vorne schießen wir schon unser Tor, aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden.“ Dass sich der feine Techniker in den Dienst der Mannschaft stellen wird, ist im Gegensatz zum Ausgang des Spitzenspiels schon im Vorfeld klar: „Natürlich spiele ich am liebsten auf der Sechs, aber ich habe schon jede Position gespielt. Wenn Not am Mann ist, bin ich auch bereit eine ungewohnte Position zu spielen.“

hsp

Zum Spiel

Sonntag, 28. Juli, 17 Uhr, Sportanlage Karlsfeld.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Gulielmo, Zetterer, Doppler, S. Bahadir – Höpfinger, B. Bahadir, T. Bauer, Frei – Grbic, Erten.

Auf der Bank: Grünewald, Baumann, Mättig, Piendl, Korkor, Hahn, Maurer, Böttcher.

Schiedsrichter: Michael Krug ( SB Versbach).