Landesliga: TuS Holzkirchen trifft in Bruckmühl auf Ex-Trainer Mike Probst

Alte Bekannte: Der Ex-TuS-Trainer Mike Probst (l.) – hier im Jahr 2014 – coacht mittlerweile in Bruckmühl. Lars Doppler (r.) hat das grün-weiße Trikot anbehalten. © Archiv TP

Joe Albersinger hat für das Spiel in Bruckmühl ein klares Punkte-Ziel gesetzt. „Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen“, fordert der TuS-Coach.

Holzkirchen – TuS-Trainer Joe Albersinger ist vor dem Spiel am Samstag zufrieden. „Ich denke, dass wir gute Trainingseinheiten hatten“, sagt er mit Blick auf die vergangene Woche. „Wir wollen jetzt unbedingt an die zweite Halbzeit gegen Pullach anknüpfen.“ Mit der ersten Hälfte in der Partie vor einer Woche war der TuS-Coach nach dem durchaus wilden 2:2 nur bedingt zufrieden. Die Chance zur Verbesserung ergibt sich für die Grün-Weißen an diesem Wochenende beim Gastspiel in Bruckmühl. Dort wartet auf der Trainerbank ein alter Bekannter. Denn: Mit der Verpflichtung von Mike Probst, letztjähriger Coach des TSV Otterfing, sorgte der SVB für eine echte Überraschung.

Mike Probst hatte am Landesliga-Aufstieg des TuS mitgewirkt

Noch dazu trifft der 59-Jährige gewissermaßen auf seine alte Liebe. Schließlich prägte der ehemalige Torhüter den TuS als Coach in den Jahren 2011 bis 2014 entscheidend und feierte mit den TuS-Kickern damals in den Aufstieg in die Landesliga. „Ich kenne Mike von früher“, erklärt Albersinger dazu. „Aber wir treffen zum ersten Mal als Trainer aufeinander.“ Sicherlich eine spannende Konstellation.

Während die Holzkirchner am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Pullach nicht über ein 2:2 hinauskamen, feierten Bruckmühl mit einem 4:2-Auswärtssieg in Freising den zweiten Erfolg der noch jungen Saison und weist derzeit mit sechs Zählern nur zwei weniger als Holzkirchen auf. „Ich denke, dass sie eher defensiv agieren werden, aber sie können dann schnell umschalten“, betont Albersinger. „Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen.“

Ball-Besitz soll sicherer werden

Nicht zuletzt arbeiten die Grün-Weißen daran, im Ballbesitz noch sicherer zu werden. Dabei entspannt sich die personelle Situation bei den TuS-Kickern ein wenig. So werden Christopher Korkor (beruflich) und Pirmin Lindner (zuletzt Urlaub) in den Kader zurückkehren. Zudem könnte auch Lars Doppler zum Einsatz kommen. Weniger positiv sieht es noch bei Andreas Bauer aus. Er ist weiterhin nicht schmerzfrei, seine Rückkehr verzögert sich daher weiter. Trotzdem soll es gegen Bruckmühl wieder mit Zählern klappen. „Wir überlegen, unser Spiel ein wenig umzustellen“, sagt Albersinger. „Aber es kommt darauf an, was wir auf dem Platz wollen.“ Und nicht Bruckmühl. Denn Holzkirchen will unbedingt gegen seinen ehemaligen Coach punkten. meh

Zum Spiel Samstag, 15 Uhr, Sportzentrum Bruckmühl. Es fehlen: Drum, Mayer, Andreas Bauer. Schiedsrichter: Benjamin Sölch.