TuS Holzkirchen empfängt TSV Wasserburg zum Nachholspiel

Von: Sebastian Schuch

Die richtige Balance brachten die Holzkirchner um Maximilian Drum gegen den SV Bruckmühl schon auf den Platz. Jetzt wollen sie sich dafür mit Punkten belohnen. © Max Kalup

Der TuS Holzkirchen empfängt in der Landesliga den TSV Wasserburg und startet in eine entscheidende Saisonphase.

Holzkirchen – Die Voraussetzungen haben sich in den vergangenen dreieinhalb Wochen nicht geändert: Wenn am Mittwoch das Heimspiel des TuS Holzkirchen gegen den TSV Wasserburg nachgeholt wird, peilt die Mannschaft von Trainer Joe Albersinger weiterhin den ersten Sieg des Jahres an. Was sich gleichgeblieben ist: der Vorsprung von vier Punkten. Beide Teams konnten in der Zwischenzeit lediglich einen Zähler verbuchen.

Somit kommt das Duell mit dem Bayernliga-Absteiger eine doppelte Bedeutung zu. Einerseits wollen sich die Holzkirchner endlich für ihre guten Leistungen mit Punkten belohnen. Zudem wären diese auch in der Tabelle enorm wichtig. Nach dem derzeit Drittletzten Wasserburg empfangen sie nämlich den Vorletzten Freising, bevor es zum Schlusslicht Brunnthal geht. „Wir haben gegen die vorderen Teams eine gute Leistung gezeigt, uns aber nicht belohnt“, verweist Albersinger auf die Niederlagen gegen Spitzenreiter Bruckmühl und den Dritten Traunstein. „Jetzt müssen wir die Punkte holen.“

Einfach dürfte das allerdings nicht werden. Albersinger sieht die Löwen, die in zwei der vergangenen drei Spiele 0:0 gespielt haben, eher im Tabellenmittelfeld als im Abstiegskampf. Zumal die Abstände weiterhin marginal sind. Neben der guten Abwehr warnt Holzkirchens Trainer davor, die Wasserburger Offensive um Janik Vieregg (sieben Tore) zu unterschätzen. Auch auf Standards gelte es, aufzupassen.

Von seinen Spielern erwartet der 57-Jährige, dass sie mit der gleichen Konzentration und Motivation in die Partie gehen wie zuletzt, die gezeigten Leistungen wiederholen und sich mit mehr Klarheit vor dem Tor belohnen. Die zweite Hälfte am vergangenen Freitag in Traunstein sei mit fünf klaren Torchancen ein guter Schritt gewesen. „Da hin kommen, die Tore machen“, lautet seine Formel.

Albersinger glaubt an seine Mannschaft

Bei diesem Unterfangen müssen die Holzkirchner auch die nötige Geduld mitbringen, die ihr Trainer nach dem Bruckmühl-Spiel gelobt hatte. Da ließen sich die Grün-Weißen nicht zu sehr locken und gaben dem Gegner nur wenige Räume. Diese Balance hatten die Holzkirchner vor allem im Frühherbst vergangenen Jahres noch nicht gezeigt. „Wir haben aus der Vergangenheit unsere Lehren gezogen“, betont Albersinger.

Nicht mitwirken werden Lars Doppler, Florian Mayer und Aron Mättig. Auch für Christopher Korkor kommt ein Einsatz noch zu früh. Der Ausfall des Top-Torjägers tut zwar weh, aber: „Ich habe Vertrauen in die Spieler und bin von ihren Fähigkeiten überzeugt“, stärkt der Trainer die Mannschaft.

Gespielt wird aufgrund des fehlenden Flutlichts auf dem Hauptplatz auf dem Nebenplatz. Auf diesem sollte Platzwart und Zweiter TuS-Vorsitzender Manfred Hantl trotz der Witterung vernünftige Bedingungen schaffen können, ist Albersigner überzeugt. Gute Voraussetzungen für einen Heimsieg also. ses

Zum Spiel

Mittwoch, 19 Uhr, Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Es fehlen: Doppler, Korkor, Mayer, Mättig.

Schiedsrichter: Tim Bruckner.