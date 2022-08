Landesliga: TuS Holzkirchen empfängt Gäste aus dem Chiemgau

Erfahrung zwischen den Pfosten: Das TuS-Urgestein Benedikt Zeisel kehrt nach seiner Urlaubspause zurück ins Holzkirchner Tor. © Jörg Wedekind

In der Fußball-Landesliga will sich der TuS Holzkirchen gegen Gäste aus dem Chiemgau durchsetzen. Erwartet wird der SB Chiemgau Traunstein an diesem Samstag.

Holzkirchen – Dramatisieren ist ganz und gar nicht die Sache von Joe Albersinger. Auch wenn der letzte Sieg für den TuS bereits vier Wochen zurückliegt, glaubt der Holzkirchner Trainer nach wie vor fest an das Potenzial und die Möglichkeiten seines Teams – vor allem zu Hause an der Haidstraße. Und das soll möglichst schon an diesem Samstag (ab 14 Uhr) der SB Chiemgau Traunstein zu spüren bekommen.

„Wir haben ein sehr gutes Heimspiel gemacht beim 4:0 gegen Eggenfelden, dann beim Bayernliga-Absteiger Wasserburg ein verdientes 1:1 geholt und schließlich ein 2:2 gegen den weiteren Bayernliga-Absteiger Pullach gespielt“, sagt Albersinger mit Blick darauf, wie viele vorzeigbare Ergebnisse sein junges Team schon auf den Platz gebracht habe.

Albersinger will die Niederlage gegen Bruckmühl nicht wiederholen

„Dass wir zuletzt mit 0:4 in Bruckmühl unterlagen, hat mir ganz sicher nicht geschmeckt, da war ich kurzfristig sogar richtig sauer“, gibt der Coach unumwunden zu. „Doch so was kann dir mit so einer jungen Mannschaft immer wieder mal passieren.“ In Bruckmühl hat sich der TuS einfach von einer recht kampfstarken Truppe den Schneid abkaufen lassen. Das möchte Albersinger gegen Traunstein möglichst verhindern, um nicht endgültig in die Abstiegszone der Tabelle abzurutschen. Eine alles andere als leichte Aufgabe für den TuS, denn der Tabellenfünfte gehört sicher nicht zur Laufkundschaft in der Liga.

Dass aber auch die Chiemgauer verwundbar sind, beweist deren 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen SE Freising. Nach vier Siegen in Folge musste Traunstein sich erstmals wieder geschlagen geben. Auch Traunsteins Spielertrainer Danijel Majdancevic war während der Woche noch ziemlich angefressen und fordert nun von seinen Spielern Wiedergutmachung in Holzkirchen.

Torjäger Julian Hölle erwartet

Dabei wird Holzkirchens Abwehr um Kapitän Alex Zetterer besonders Torjäger Julian Hölle im Auge behalten müssen, denn allein neun der insgesamt 17 Traunsteiner Treffer gehen auf dessen Konto. „Da sehe ich aber die ganze Mannschaft in der Pflicht, denn eine gute Defensive beginnt bereits im Angriff“, fordert Albersinger. Er hofft auf mehr Kampf- und Laufbereitschaft bei seinen Spielern. „Wir müssen wieder fokussierter agieren und vor allem wieder den berühmten Schritt mehr laufen. Dann wird es für jeden Gegner auch schwerer, uns zu besiegen.“

Helfen wird sicherlich auch, dass diesmal wieder TuS-Urgestein Benedikt Zeisel zwischen den Pfosten steht. Aussetzen muss dagegen der angeschlagene Menelik Ngu Ewodo. Für den Torjäger rückt voraussichtlich Pirmin Lindner in die Mannschaft, was den spielerischen Elementen in der Offensive möglicherweise gut tun wird. Ansonsten bleibt für die Holzkirchner Spieler nur zu hoffen, dass sie aus der Partie in Bruckmühl ihre Lehren gezogen haben – und auf dem heimischen Platz wieder erfolgreicher abschneiden.

Zum Spiel Samstag, 14 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße in Holzkirchen. Es fehlen: Drum, Mayer, Ngu Ewodo, Doppler, A. Bauer. Schiedsrichter: Paul Birkmeir.