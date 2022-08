Landesliga: TuS Holzkirchen verliert gegen den SV Bruckmühl - „Es war ernüchternd“

Kaum Torchancen: Noch vor einem Jahr hatte der TuS, wie hier abgebildet, mit 3:0 gegen den SV Bruckmühl gewonnen. Heuer war das Zusammentreffen „sehr ernüchternd“, sagt Trainer Joe Albersinger. © Archiv TP

Auch wenn Mike Probst beim TuS Holzkirchen größtenteils eine recht erfolgreiche Zeit hatte, wollte er beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Club keine Geschenke verteilen.

Holzkirchen – Der 59-jährige Coach des SV Bruckmühl hat seinem früheren Verein, dem TuS Holzkirchen, nichts geschenkt. Denn mit 4:0 besiegten seine Kicker die Holzkirchner am Ende klar. Bei den Grün-Weißen herrschte dagegen eine große Enttäuschung. „Meine Mannschaft hat die Aufgaben nicht gemacht, die zu erfüllen sind, um in Bruckmühl zu gewinnen“, ärgert sich TuS-Coach Joe Albersinger über die wohl schwächste Saisonleistung.

Dabei veränderte der TuS-Übungsleiter seine Truppe im Vergleich zur Vorwoche auf einigen Positionen. So hatte sich Stammkeeper Benedikt Zeisel in den Urlaub verabschiedet, für ihn stand sein Vertreter Lars Lewerenz zwischen den Pfosten. Zudem kehrte Christopher Korkor wie erwartet wieder in die Startelf zurück. Dagegen saß Pirmin Lindner bei seinem Comeback zunächst nur auf der Bank. Die Veränderungen änderten allerdings kaum etwas am schwachen Auftritt der Holzkirchner. „Wir wussten, dass Bruckmühl wenig zulässt und dann musst du einfach stabiler in der eigenen Defensive sein“, betont Albersinger. „Zudem hätten wir hartnäckiger und beharrlicher in die Zweikämpfe gehen müssen.“ Beides gelang insbesondere im ersten Durchgang nur selten.

Keine Torchance für den TuS in der erste Hälfte

„Eigentlich haben wir uns in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance erspielt“, sagt Albersinger. Zudem wirkte die TuS-Hintermannschaft ein ums andere Mal überaus wacklig. Genauer: Bei den Gegentoren sahen die Grün-Weißen alles andere als gut aus. So brachte Bruckmühls Daniel Kobl seine Mannschaft nach einer Freistoß-Flanke in Minute 20 in Führung. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, moniert Albersinger.

Und es sollte auch in der Folge nicht besser werden. Vielmehr traf Holzkirchens Alexander Mehring nach einer unglücklichen Aktion vier Minuten vor dem Halbzeitpause ins eigene Tor, ehe Bruckmühls Maximilian Gürtler nach einem Holzkirchner Ballverlust das Leder praktisch mit dem Halbzeitpfiff zur 3:0-Führung für die Gastgeber im Netz unterbrachte. „Ich habe in der Pause dann noch einmal einige Dinge angesprochen“, verrät Albersinger. „Aber ich habe nicht gemerkt, dass meine Mannschaft in der zweiten Hälfte noch mal in der Lage gewesen wäre, das Spiel zu drehen.“ Auch die Wechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit brachten nicht mehr die erhoffte Wende. So ersetzte Lindner Teamkamerad Stefan Lechner. Wenig später kam auch noch Florian Siebler für Yasin Keskin aufs Feld.

Zweiter Abschnitt: Wieder kein Erfolg für Holzkirchen

Zwar versuchten die TuS-Kicker im zweiten Abschnitt die Schlagzahl noch einmal deutlich zu erhöhen, doch letztlich ohne Erfolg. Einzig Sean Ertens Schuss strich nach rund einer Stunde nur knapp über die Querlatte. „Wenn das das 1:3 gewesen wäre, dann kommst du vielleicht noch einmal ran“, sagt Albersinger. Stattdessen machte Bruckmühls Gürtler aber mit seinem zweiten Treffer und dem gleichbedeutenden 4:0 wenig später alles klar. „Es war heute sehr ernüchternd für mich“, räumt Albersinger ein. Nicht so dagegen für Ex-Coach Mike Probst, der beim Wiedersehen mit dem TuS definitiv keine Geschenke verteilte. meh

SV Bruckmühl – TuS Holzkirchen: 4:0 (3:0) TuS Holzkirchen: Lewerenz - Mättig, Keskin (63. Siebler), Zetterer, Ngu Ewodo (69. Touray), Lechner (46. Lindner), Korkor, Erten, Mehring, Seidl (85. Chauque), Krepek (69. Gumberger). Tore: 1:0 Kobl (20.), 2:0 Mehring (41./Eigentor), 3:0/4:0 Gürtler (45./70.). Gelbe Karten: Kunze, Gürtler - Mättig, Krepek, Seidl. Schiedsrichter: Benjamin Sölch. Zuschauer: 166.