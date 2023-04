TuS Holzkirchen peilt beimTuS Geretsried zweiten Derbysieg an

Von: Sebastian Schuch

Deutlich stabiler als noch im Hinspiel gegen den TuS Geretsried präsentierte sich die Abwehr der TuS Holzkirchen in den vergangenen Wochen. © Stefan Schweihofer

Der TuS Holzkirchen reist zum Oberlandderby zum TuS Geretsried. Die Grün-Weißen peilen den zweiten Erfolg an.

Holzkirchen – Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen haben nicht viel Zeit, sich über die Absage des Spiels beim TSV Brunnthal am Wochenende zu ärgern. Bereits am heutigen Dienstag steht das nächste Derby im Kalender: beim TuS Geretsried.

„Ich sehe in der Absage nichts Positives“, blickt Holzkirchens Trainer Joe Albersinger noch einmal auf das Wochenende zurück. Auch nicht, dass Top-Torjäger Christopher Korkor nach seiner Oberschenkelzerrung ein paar Tage mehr zur Rehabilitation hatte. „Wir wollten ihn langsam aufbauen“, erklärt Albersinger. Wie viele Minuten der 28-Jährige bekommt – und ob er vielleicht sogar in die Startelf rückt –, gibt der Trainer freilich nicht preis. Unabhängig vom Personal, das im Vergleich zum Wochenende gleich bleibt, sei wichtig, „dass wir hinfahren und was holen wollen“. Sprich: den nächsten Sieg einfahren.

Die Grundlage hierfür dürfte erneut die zuletzt so stabile Defensive der Grün-Weißen sein. „Das müssen wir wieder auf den Platz bekommen“, fordert Albersinger und lobt, wie sicher die Viererkette bei den beiden Spielen ohne Gegentor zuletzt und eigentlich auch in den Partien davor gestanden sei. Zudem müsse seine Mannschaft auch offensiv entschlossen auftreten. „Wir haben in jedem Spiel unsere Torchancen“, betont Albersinger. Was zuletzt – den Heimsieg gegen Freising ausgenommen – gefehlt hat, war die Kaltschnäuzigkeit. „Wir haben viel Torschuss gemacht. Jetzt müssen wir das umsetzten“, fordert der 56-Jährige.

Albersinger erwartet enges Spiel

Dass sich seine Mannschaft in einen Torrausch schießen kann, hat sie im Hinspiel bewiesen. Beim 6:1 an der Haidstraße gelang den Holzkirchnern offensiv fast alles, dazu kam auch etwas Glück vor dem eigenen Tor. Fertig war der Kantersieg. „Das war eine Momentaufnahme. Geretsried hatte Probleme, jetzt haben sie sich stabilisiert“, mahnt Albersinger. Das Ergebnis fiel höher aus, als es der Spielverlauf hergegeben hatte. Außerdem empfängt Geretsried die Grün-Weißen mit zwei Erfolgserlebnissen im Rücken: einem 2:2 gegen den Zweiten Kirchheim und einem 3:0-Sieg gegen Ampfing, mit dem Geretsried mit einem Spiel mehr die Holzkirchner überholt hat. „Das wird wieder ein enges Spiel“, prophezeit Albersinger. „In der Liga gibt es keinen Selbstläufer.“

Stattfinden wird dieses auf dem Geretsrieder Kunstrasen, da der Hauptplatz – wie in Holzkirchen – nicht über das benötigte Flutlicht verfügt. Entsprechend fand das Abschlusstraining am Montagabend auch auf Kunstrasen statt. Für Albersinger ist das kein Problem. „Wir haben in Pullach ein gutes Spiel gemacht“, verweist er auf den letzten Auftritt auf Kunstrasen. Und als Ausrede will er den Untergrund schon gar nicht gelten lassen. „Man sollte nicht irgendwelche Dinge auf die Platzverhältnisse schieben, sondern an den Dingen arbeiten, die man beeinflussen kann.“ Ein klarer Auftrag an seine Spieler, von Beginn an motiviert auf dem Platz zu stehen.

Zum Spiel

Dienstag, 19 Uhr, Isaraustadion Geretsried.

Es fehlen: Doppler, Erten.

Schiedsrichterin: Sarah Wörle.