Last-Minute-Entscheidung im Derby: TSV Otterfing unterliegt SV Miesbach knapp

Kapitäne im Kopfballduell: Otterfings Florian Bacher (in Schwarz) und Miesbachs Christian Altenburg (in Rot) kämpfen um die Vorherrschaft in der Luft vorm Tor.

Fußball Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Das war knapp: Erst in der 91. Minute fiel die Entscheidung im Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Otterfing und dem SV Miesbach. Das Ergebnis gefiel Miesbach besser.

Otterfing – Ein Tor mehr geschossen als der Gegner und trotzdem am Ende mit leeren Händen vom Platz gegangen. Dafür gibt es nur eine Erklärung: ein Eigentor. So ist es nun auch für den TSV Otterfing im Kreisliga-Derby gegen den SV Miesbach gelaufen. Die Otterfinger kamen schwer aus den Startblöcken und in der Summe hatte der 0:1-Rückstand nach einem Treffer ins eigene Netz durchaus seine Berechtigung. Da der Siegtreffer der Kreisstädter in der Nachspielzeit fiel, steht es den Otterfingern zu, einem Remis nachzutrauern.

Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen. Miesbach hielt das Tempo hoch, kombinierte gefällig und belagerte den Kasten von Christian Utmaelleki. Nach einer auf das lange Fünfer-Eck geschlagenen Ecke wollte sich Seniz Cengel an Florian Bacher vorbeidrängeln, aber der Otterfinger Kapitän machte sich breit. Dass die Kugel in dieser Phase von seinem Knie zum 0:1 (3.) ins Netz sprang, war Pech. Pech aber hatten auch die Gäste, als Florian Voit kurz darauf freistehend an Utmaelleki scheiterte und Jonas Eder den Nachschuss von Voit von der Linie kratzte. „Es dauerte etwas, bis wir sortiert waren“, erklärt der Otterfinger Trainer Mike Probst.

Ab Mitte der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein intensiv geführtes Derby, wobei die Mannschaften mit unterschiedlicher Taktik nach dem Erfolg trachteten. Die Platzherren überbrückten das Mittelfeld mit langen Bällen. Die Gäste versuchten es mit schnellen Kombinationen. Chancen gab es hüben und drüben.

Der zweite Abschnitt begann so, wie es sich Probst erhofft hatte. Simon Eder tankte sich im Halbfeld durch, sprintete an die Strafraumkante und verzögerte den Querpass, bis Maximilian Dengler auf Augenhöhe war. Mit dem 1:1 (51.) erhöhte der eingewechselte Dengler seine Trefferquote gegen den Aufsteiger auf drei. Er hatte schon im Hinspiel zwei Tore markiert. „Wir hatten vor dem Ausgleich schon zwei dicke Chancen“, ärgert sich SV-Trainer Bernd Weiß. Fürwahr hatte Josef Sontheim mit einem Gewaltschlag knapp über den Balken gehalten (48.) und Utmaelleki nach einer 1:1-Situation mit Michael Feicht stark zur Ecke geklärt.

Der Ausgleichstreffer sorgte für Rückenwind im Otterfinger Lager. Alexander Küfler (53.), Ott (61.), Maximilian Riblinger (65.) und ein knapp neben das Gehäuse getretener Freistoß von Bacher (66.) konnten zu Recht dem Führungstreffer nachtrauern. Die Gäste aber ließen sich nicht in der Defensive festnageln. Haimerl zog nur um Zentimeter am Kreuzeck vorbei (56.) und als Sontheim abermals in einer 1:1-Situation mit Utmaelleki das Nachsehen hatte, erhielt der Otterfinger Torwart Szenenapplaus (75.).

Als der Schiedsrichter bereits auf die Uhr blickte, zirkelte Sontheim den Ball zum 2:1 (91.) ins Netz. „Das ganze Spiel gesehen ein verdienter Sieg“, resümiert Weiß „denn in der Summe hatten wir die besseren Chancen“. Probst wollte ihm nicht vollends beipflichten. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir hatten mehr Ballbesitz und wenn das Siegtor so spät fällt, ist das mehr als bitter“.

TSV Otterfing – SV Miesbach 1:2 (0:1)

TSV Otterfing: Utmaelleki – M. Riblinger, Behler, J. Eder, Lankes – Blaschko (46. Dengler), S. Eder, A. Eder, Bacher (71. Lex), Ott – Küfler.

SV Miesbach: Pinichtera – Weber, Heiß, Altenburg, Ma. Veit - Chraloglu, Voit (25. Haimerl), Matschiner, Cengel (83. Mi. Veit), M. Feicht – Sontheim. Tore: 0:1 (3./Eigentor) Bacher, 1:1 (51.) Dengler, 1:2 (91.) Sontheim.

Gelbe Karten: M. Riblinger, Bacher, Küfler, Ott, Lankes – Matschiner, Heiß.

Schiedsrichter: Tobias Barth.

Zuschauer: 120.