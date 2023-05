A-Klasse: Last-Minute-Fischbachauer schlagen einmal mehr zu und bewahren Aufstiegschance

Erfolgreiches Bemühen: Die SF Fischbachau, hier mit dem 2:1-Torschützen Georg Auracher (r.) und Benedikt Voit, bewältigten gegen die Miesbacher Reserve, im Bild Salih Aykir, ein „hartes Stück Arbeit“, wie es Trainer Thomas Gschwendtner sagt. © max kalup

In den A-Klassen sind fast alle Würfel aus Landkreissicht gefallen. Die Sportfreunde Fischbachau schaffen den Sprung in die Relegation und spielen am Donnerstag und Sonntag gegen den FC Rottach-Egern um den Aufstieg in die Kreisklasse.

Miesbach – Die DJK Darching II steigt in die B-Klasse ab und die SG Tegernseer Tal behält trotz sportlichen Abstiegs aufgrund des besseren Punktequotienten ihren Platz in der A-Klasse.

Meisterrunde G

FC Real Kreuth II – C Wall 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Waldschütz (38.), 0:2 Harraßer (62.), 0:3 Schrädler (88.).

Der SC Wall hat seine turbulente Saison erfreulich zu Ende gebracht. Am Ende stand ein 3:0-Erfolg beim FC Real Kreuth II. Auf die erfolgreiche Hinrunde, die der Sportclub als Herbstmeister beendete, folgte eine ernüchternde Rückrunde mit vielen Verletzten. „Das war eine zähe Rückrunde, da haben wir uns mehr erwartet“, sagt auch Trainer Michael Niederlöhner. Gegen Kreuths Kreisligareserve brachte Hubert Waldschütz seine Mannschaft mit einem Hammer unter die Latte in Front. Martin Harraßer und Tobias Schrädler stellten im zweiten Durchgang auf 3:0. „Vielleicht ein Tor zu hoch, aber insgesamt verdient“, meint Niederlöhner. Dem pflichtet sein Gegenüber Franz Breunig bei, der einen „Sommerkick“ sah und ebenfalls auf AH-Spieler zurückgreifen musste.

SV Miesbach II – SF Fischbachau 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Feicht (34.), 1:1 Isenmann (45.+9/FE), 1:2 Auracher (49.). Rot: Darchinger (SV II/45./grobes Foulspiel).

Die Sportfreunde Fischbachau haben es schon wieder getan. Am letzten Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Gschwendtner den Relegationsplatz in der Meisterrunde. Schon in der Hinrunde hatten die Fischbachauer erst am letzten Spieltag den Einzug in die Aufstiegsrunde klargemacht. Am Pfingstwochenende benötigten die Sportfreunde einen Auswärtssieg beim SV Miesbach II und gleichzeitig musste der SV Sachsenkam gegen die SG Gaißach/Wackersberg Punkte liegen lassen. Beides trat ein und somit spielt Fischbachau um den Aufstieg in die Kreisklasse. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Gschwendtner. Gegen Miesbach begannen die Gäste druckvoll, hatten einige Chancen, waren allerdings nicht zwingend genug. Und so nutzten die Kreisstädter in Person von Sebastian Feicht ihren ersten Konter zur Führung. Erst ein grobes Foulspiel von Michael Darchinger (Rot) und ein Foulelfmeter für Fischbachau, den Heinrich Isenmann verwandelte, drehten die Partie zugunsten der Gäste. Georg Auracher traf kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:1. Und weil Sachsenkam gegen den Meister verlor, steht Fischbachau nun in der Relegation.

Abstiegsrunde S

BCF Wolfratshausen II - DJK Darching II 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Mair (20.), 2:0 Juric (26.), 3:0 Hölting (32.).

Am Ende hat es nicht gereicht für die zweite Mannschaft der DJK Darching. Die Kreisklassenreserve muss nach der 0:3-Niederlage am letzten Spieltag gegen den BCF Wolfratshausen II den Gang in die B-Klasse antreten. „Wir haben einfach keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, sagt Trainer Andreas Hallmannsecker. „Wir haben verdient verloren.“ Der Abstieg sei „kein Beinbruch“. „Nächste Saison greifen wir in der B-Klasse an.“

Abstiegsrunde T

SC Reichersbeuern – SG Waakirchen/Schaftlach 6:2 (3:1)

Tore: 0:1 Nickisch (14.), 1:1 Schaffer (17.), 2:1 Kubiczek (22.), 3:1 Fichtner (41.), 4:1 Harrer (67.), 4:2 Nickisch (75.), 5:2 Fichtner (77.), 6:2 Melf (84.).

Bei der SG Waakirchen/Schaftlach war beim letzten Spiel in der Abstiegsrunde „die Luft einfach raus“, sagt der scheidende Trainer Vincent Lechner. Zu keinem Zeitpunkt habe seine Mannschaft gegen den Spitzenreiter eine wirkliche Chance auf den Sieg gehabt. „Das war eine verdiente Niederlage.“ Und doch hatten die Gäste den besseren Start ins Spiel erwischt. Martin Nickisch brachte die SG in Front, danach ging’s bergab.

Türk Spor Hausham – TSV Wolfratsh. 2:2 (0:0)

Tore: 1:0 Borysov (51.), 1:1 Sterciuc (55.), 1:2 Bakhshi (67.), 2:2 Orhun (70.).

In Hausham haben sich Türk Spor und der TSV Wolfratshausen noch einmal ein unterhaltsames Aufeinandertreffen geliefert. Am Ende wurden die Punkte geteilt. „In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner zu viel Platz gegeben“, findet Haushams Trainer Özel Pektas. „Das haben wir nach der Halbzeit deutlich besser gemacht und sind kompakter gestanden.“ Viacheslav Borysov sorgte nach Wiederanpfiff für die Führung der Hausherren, die allerdings nicht lange hielt. Wenig später drehten die Wolfratshausener die Partie komplett. Doch nach einer Haushamer Ecke traf Tuna Orhun noch zum Ausgleich. „Ein verdientes Unentschieden“, findet Türk-Spor-Trainer Pektas.

SV Parsberg – TSV Sauerlach II 12:1 (9:1)

Tore: 1:0 Dullinger (1.), 1:1 Steinbichler (11.), 2:1 S. Hart (14.), 3:1 S. Hart (22.), 4:1 S. Blöchinger (25.), 5:1 Kalb (30.), 6:1 S. Hart (33.), 7:1 Harzer (35.), 8:1 S. Blöchinger (37.), 9:1 Dullinger (41.), 10:1 Pötzinger (67.), 11:1 Harzer (70.), 12:1 Pötzinger (85.).

Der SV Parsberg hat am letzten Spieltag den höchsten Sieg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert. Gegen den TSV Sauerlach II machte die Mannschaft von Trainer Bernd Bleinroth das Dutzend voll und gewann mit 12:1. „Im sportlichen Sinn muss ich sagen, dass das ein guter Abschluss einer schwierigen Saison war“, sagt Bleinroth. Der Gegner stand schon als Absteiger fest und war nicht in Bestbesetzung nach Parsberg gereist. Sebastian Hart trug sich mit drei Treffern in die Torschützenliste ein. Doppelt trafen Anian Dullinger, Sebastian Blöchinger, Peter Harzer und Tobias Pötzinger. Damit verabschieden sich die Parsberger mit elf Punkten aus der Saison und schaffen den Klassenerhalt deutlich.

Abstiegsrunde U

TSV Schliersee – TSV Hartpenning 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 A. Löw (23.), 2:0 Kolbinger (49.), 2:1 Burggraf (86.), 2:2 Zinsbacher (89.).

Eine Punkteteilung gab es am Ende der Saison für den TSV Schliersee und den TSV Hartpenning. Dabei kamen die Hausherren besser ins Spiel und führten kurz nach der Pause mit 2:0. Doch die Hartpenninger gaben sich nicht auf. „Wir wussten, dass wir noch mal zurückkommen können“, sagt Hartpennings Raphael Ruffing. In der Folge warfen die Gäste alles nach vorne und kamen in den letzten fünf Minuten doch noch zum Ausgleich. Sehr zum Ärger von Schliersees Spielertrainer Sebastian Fischer: „Wir waren 85 Minuten lang überlegen und haben innerhalb von fünf Minuten das Spiel hergegeben.“

SG Tegernseer Tal – SC Wörnsmühl 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 J. Fichtner (8.), 1:1 Kaulfersch (55.).

Zum Abschied aus der A-Klassen-Saison hat der Absteiger SG Tegernseer Tal noch einmal ein 1:1 gegen den SC Wörnsmühl geholt. Ein leistungsgerechtes Remis, wie beide Trainer bestätigen. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und nach einem Abwehrfehler in Rückstand gegangen“, beschreibt SG-Coach Andreas Rohnbogner die Anfangsphase. Erst in der Folge kamen die Tegernseer besser ins Spiel. „Wir hatten die besseren Torchancen. Leider blieben wir ohne das zweite Tor, weil Latte oder Gegenspieler im Weg waren“, sagt Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl. Nach der Halbzeit kamen die Gastgeber zum Ausgleich – ebenfalls durch einen Abwehrfehler. „So kam es zu einem letztendlich gerechten Unentschieden“, so Wörndl. Die SG profitiert vom Rückzug des TSV Burggen und des SV Herzogsägmühle II und bleibt trotz des sportlichen Abstiegs in der A-Klasse.

MICHAEL EHAM