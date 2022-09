Last-Minute-Treffer bringt den Sieg: Otterfing schlägt Holzkirchen II

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich der TuS Holzkirchen und der TSV Otterfing – mit dem besseren Ende für die Elf vom Nordring. © Jörg Wedekind

Der TSV Otterfing gewinnt das Derby gegen den TuS Holzkirchen II dank eines goldenen Treffers kurz vor Schluss.

Otterfing – Es ist nicht nur ein auf die Ortsnähe bezogenes Derby, wenn der TSV Otterfing und der TuS Holzkirchen II aufeinandertreffen. Trugen doch viele Spieler schon die Trikots beider Vereine. Und letztlich waren es Kleinigkeiten, die über Unentschieden oder Sieg entschieden. In einem Derby, das mit vielen Spannungsmomenten den Erwartungen mehr als gerecht wurde.

Schon als aus dem Lautsprecher die Aufstellungen ertönten, war die Besonderheit der Begegnung zu hören. Christian Utmaelleki erhielt den mit Abstand größten Beifall. Für die Torwart-Legende war es der definitiv letzte Einsatz. „Der Utti heiratet in vier Wochen. Und das Risiko auf Krücken zum Traualter zu gehen, will er verständlich nicht auf sich nehmen“, verdeutlicht Benedict Gulielmo den Hintergrund. Dass der 39-Jährige ohne Gegentreffer blieb, war auch der Mithilfe von Fortuna zu danken. Denn vor allem die erste halbe Stunde waren die Gäste am Drücker.

TuS-Trainer Florian Ächter hatte eine offensive Taktik gewählt und mit dem Anlaufen der Holzkirchner schon am Otterfinger Strafraum hatten die Platzherren ihre Probleme. Aber Raphael Blaschke und Gjon Rasi vergaben aussichtsreich. Allerdings fehlte bis zum Seitenwechsel auch den Platzherren das Zielwasser. Maximilian Dengler und Christian Blaschke, der Bruder von Raphael, ließen eine Mega-Chance ungenutzt (41.). „Vor allem das Forechecking hat gut funktioniert. Und eine Pausenführung wäre zweifelsfrei verdient gewesen“, bewertet Ächter den ersten Abschnitt.

Gulielmo: Hätte auch anders enden können

In den zweiten 45 Minuten zahlte sich ein Otterfinger Joker aus. Die stark besetzte Bank, die Gulielmo mit fünf Einwechselungen nutzte. Die kräftezehrende Holzkirchner Spielanlage hinterließ mit fortschreitender Spieldauer Spuren und ermöglichte den Platzherren ein optisches Übergewicht. Allerdings ließ die sichere Holzkirchner Defensive keine hochkarätigen Chancen zu.

Als sich die rund 100 Zuschauer bereits mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, fiel noch der goldene Treffer des Abends. Der eingewechselte Juniorenspieler Yannick Müller setzte sich nach einem Steilpass auf der rechten Seite durch und legte zum mitgelaufenen Dengler quer. Der Torjäger ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf zum viel bejubelten 1:0.

„Es hätte auch anders rum enden können“, bewertet Gulielmo den Derbysieg gegen seinen langjährigen Klub ohne die Vereinsbrille. Mit dieser Beurteilung fand er die uneingeschränkte Zustimmung von Ächter: „Auf 90 Minuten gesehen wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber Fußball kann manchmal auch grausam sein.“

TSV Otterfing – TuS Holzkirchen II 1:0 (0:0)

TSV Otterfing: Utmaelleki - Riblinger (72. Bacher), Lankes, Bichler, K. Eder (53. Schmalz) -Meier (58. Müller), Gulielmo, M. Eder, Ott - Dengler (90. Küfler), Blaschke (71. Schofhauser).

TuS Holzkirchen II: Grünewald - Yavuz, Sule, Ledermann - R. Blaschke (59. Mayer), Siebler, Glatz, Rasi, Mohr (75. Gumberger) - Shukaj, A. Bauer.

Tor: Dengler (86.)

Gelbe Karten: Lankes, Müller - Bauer, Glatz.

Schiedsrichter: Legelli Stefan (SC Böbing).

Zuschauer: 100.