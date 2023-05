Letzter Strohhalm im Abstiegskampf

Viel Offensive braucht der TSV Otterfing (in Rot, hier beim 7:1 gegen Sauerlach) auch gegen Waldram. Es hilft nur ein Sieg und Schützenhilfe aus Kreuth. © Thomas Plettenberg

Für den TSV Otterfing ist gegen die DJK Waldram ein Sieg Pflicht. Dazu braucht man im Abstiegskampf Hilfe vom FC Real Kreuth. Die Tabellenkonstellation bleibt selbst dann kompliziert.

Otterfing – Die Ausgangslage für den TSV Otterfing im Abstiegskampf ist prekär. Aber keinesfalls hoffnungslos. An erster Stelle steht am Samstag um 15 Uhr als Pflicht ein Heimsieg gegen die DJK Waldram. Dann folgt das Hoffen auf Schützenhilfe durch den FC Real Kreuth gegen den Mitabstiegskandidaten SV Münsing-Ammerland. Trifft beides zu, sollte es für die Nordring-Elf in die Verlängerung in der Relegation gehen. Wobei hierzu noch der Blick auf die beiden Parallelligen ratsam ist.

Es ist kein entscheidender Vorteil, dass die DJK Waldram in der Vorwoche einen 2:0-Heimsieg gegen den SV Polling feiern konnte und somit das Punktekontingent von 13 auf 16 erhöhte. Denn die Truppe aus dem Wolfratshauser Stadtteil hat das Saisonziel Klassenerhalt nur mit einem Punktgewinn am Nordring – besser noch einem Sieg – erreicht.

„Es ist eine komplizierte Rechnung. Aber unter dem Strich bleibt, dass nicht der Tabellenplatz, sondern die Punkte den Ausschlag geben“, erklärt Benedict Gulielmo, wie sich der Modus auf die Relegationsplätze auswirkt. Einen Otterfinger Heimsieg zur Grundlage genommen, gilt der Blick den Ergebnissen der Konkurrenz. Auch aus den zwei Parallelligen. Es würde den Rahmen sprengen, alle Eventualitäten anzuführen. Aber als Fazit bleibt, dass der Nordring-Elf nur ein Heimsieg hilft.

In der Vorwoche erkämpfte sich der TSV Otterfing ein 0:0-Remis beim SV Münsing. Wobei das Prädikat „erkämpfte“ hier im Mittelpunkt stand und Spuren hinterließ. „Vier Spieler bei uns trugen größere Blessuren davon. Und trotz ärztlicher Hilfe steht noch nicht fest, wer von den Vieren auflaufen kann“, blickt Gulielmo besorgt auf seinen Kader. Namen will er nicht nennen, um dem Gegner taktische Vorfeld-Varianten zu erschweren.

Im Hinspiel in Wolfratshausen roch es lange nach einem Unentschieden. Maximilian Dengler hatte den TSV Otterfing in Führung gebracht. Abdel Kabbaj glich aus und erzielte erst in der 94. Minute den 2:1-Siegtreffer. „Wir waren 1:0 vorne und dann mindestens auf Augenhöhe“, erinnert sich Gulielmo, der den Spieß mit seiner Mannschaft dieses Mal umdrehen muss.