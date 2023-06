Zigelski hört bei Otterfing/Holzkirchen auf: „Muss frischer Wind reinkommen“

Artur Zigelski steht vor seinem letzten Spiel als Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen. © MKF_MaxKalup

Letztes Spiel an der Seitenlinie für Artur Zigelski bei der SG Otterfing/Holzkirchen. Zum Saisonabschluss der Bezirksliga wartet die SpVgg Attenkirchen.

Ein letztes Mal müssen die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga-Saison 2022/23 noch ran, dann winkt die wohlverdiente Sommerpause. Sportlich hatten die Spielerinnen aus dem Nord-Landkreis das Ziel Klassenerhalt durch den Rückzug des TuS Bad Aibling II bereits wenige Wochen nach Saisonstart erreicht. In der Rückrunde wollte man sich noch um den einen oder anderen Tabellenplatz verbessern, was auch gelang.

SG Otterfing/Holzkirchen: Artur Zigelski will „die Saison mit einem Sieg beenden“

Nun will die SG die Saison mit einem Auswärtssieg beschließen. Am Samstag ab 17 Uhr sind die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen beim Tabellenneunten SpVgg Attenkirchen zu Gast. Die SG kann mit einem Sieg auf Rang sechs vorrücken. „Wir wollen die Saison mit einem Sieg beenden“, gibt Trainer Artur Zigelski die Richtung vor.

Für ihn wird es die letzte Partie als Trainer der SG sein. „Manche Spielerinnen haben mich seit dem Nachwuchs als Trainer. Jetzt muss auch mal etwas frischer Wind reinkommen“, sagt er. Seine Spielerinnen wollen Zigelski zum Abschluss einen Sieg schenken. Die Vorzeichen sind gut. Die SG konnte das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden und ist auch aktuell gut in Form. Nach dem jüngsten 5:1 gegen die SG Polling/Mühldorf geht die SG Otterfing/Holzkirchen leicht favorisiert in das Spiel gegen Attenkirchen. (ts)