Lob für alle trotz bitterer Pille: SV Miesbach verliert Top-Spiel in Habach mit 3:4

Der Einsatz hat gestimmt: Beim ASV Habach (in Blau) hat der SV Miesbach gut agiert und doch verloren. © Andreas Mayr

Der SV Miesbach musste in der Meisterrunde Gruppe A der Kreisligen erstmals seit Beginn der Rückrunde die Tabellenführung abgeben. Nach der dritten Niederlage in Serie zog der ASV Habach vorbei.

Miesbach – Nun kämpfen fünf Teams nahezu gleichauf an den vier verbleibenden Spieltagen um die begehrten beiden Ränge an der Tabellenspitze.

Der SV Miesbach lieferte dem ASV Habach im Spitzenspiel einen großen Kampf, schnupperte selbst lange Zeit am Sieg, musste sich aber aufgrund eines späten Treffers der Hausherren in der Nachspielzeit mit 3:4 geschlagen geben. „Es war ein Spiel zweier Top-Mannschaften. Das ist für uns eine bittere Pille“, stellt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald fest. „Ich kann aber trotzdem nur jeden Spieler loben. Alle sind an ihre Grenze gegangen.“

Von Beginn an spielten beide Teams auf Sieg und schenkten sich nichts. Die Intensität in den Zweikämpfen war hoch, das Spiel aber dennoch fair. Trotz der Regenfälle der letzten Woche war der Rasen in Habach in gutem Zustand und ermöglichte so ein echtes Spitzenspiel.

„Es war das perfekte Spiel für einen neutralen Zuschauer. Für uns natürlich bitter, dass wir quasi mit dem letzten Schuss verloren haben“, sagte Grünwald weiter.

Den ersten von sieben Treffer erzielte Josef Sontheim für die Kreisstädter. Dominic Baumann steckte durch für Sontheim, der vom rechten Flügel aus vor das Tor zog und ins lange Eck traf. Doch wenig später brachten die Gäste in der Defensive den Ball nicht weg, und Habach staubte ab zum 1:1-Pausenstand.

Miesbach kam hoch motiviert aus der Kabine und nahm das Heft gleich in die Hand. Die Gäste zeigten starkes Kombinationsspiel und wurden mit dem 2:1 belohnt. Sontheim setzte sich auf dem Flügel erneut durch, legte quer, und Baumann vollstreckte zur Miesbacher Führung. Denkbar unglücklich fiel der neuerliche Ausgleich. Nach einem Pressschlag sprang das Leder von einem Habacher Schienbein unhaltbar über die Linie.

Durch einen starken Spielzug gingen die Hausherren dann erstmals in Führung. Die Miesbacher warfen alles nach vorne, und Niki Städter köpfte nach einem Freistoß den Abpraller zum 3:3 ins Netz. Dann hatten die Miesbacher Pech, als Sontheim erst die Latte traf und dann der eingewechselte Peter Bischof im Strafraum umgerissen wurde. Beim folgenden Strafstoß scheiterte Baumann allerdings am ASV-Keeper. Bischof hatte bei einem Alleingang noch die Chance zum 4:3, er scheiterte aber ebenfalls an Habachs Torwart. Zudem köpfte Sontheim an den Pfosten.

So kam es, wie es kommen musste: Der ASV Habach staubte nach einem Lattenschuss in der fünften Minute der Nachspielzeit ab zum 4:3-Endstand. „Jetzt sind wir auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, aber erst einmal müssen wir selbst unsere Spiele wieder gewinnen“, sagte Grünwald weiter.

Der Spielplan lässt dem SV Miesbach indes wenig Zeit zum Durchschnaufen. Im nächsten Spiel haben die SV-Kicker als Tabellendritter das Derby gegen die SG Hausham vor der Brust.

ASV Habach – SV Miesbach 4:2 (1:1)

SV Miesbach: T. Magritsch – To. Veit, Städter, Ma. Veit, Pindado – Matschiner (73. Bischof), Pötzinger, Stoib (75. Weinbacher), Mündl (92. Esterl), Baumann - Sontheim.

Tore: 0:1 Sontheim (20.), 1:1 Habersetzer (25.), 1:2 Baumann (51.), 2:2 Nebl (58.), 3:2 Baumgartner (68.), 3:3 Städter (78.), 4:3 Kögl (90.+5).

Gelbe Karten: Brenninger, Schatten – Pötzinger, Matschiner, Sontheim, Weinbacher.

Schiedsrichter: Tobias Barth.

Zuschauer: 130.