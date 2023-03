Magerer Auftritt: TSV Otterfing erleidet vermeidbare Niederlage in Polling

Die meiste Spielzeit gab sich Spielertrainer Benedict Gulielmo (l.) im Herbst. Jetzt fällt er lange aus.

Mit einer zweifellos unerwarteten Niederlage ist der TSV Otterfing vom Riegsee zurückgekehrt. Der SV Polling fügte der Nordring-Elf eine durchaus vermeidbare 1:2-Niederlage zu.

Otterfing – Mit einer zweifellos unerwarteten Niederlage ist der TSV Otterfing vom Riegsee zurückgekehrt. Der heuer noch nicht von Erfolgen verwöhnte SV Polling fügte der Nordring-Elf eine durchaus vermeidbare 1:2-Niederlage zu. Dass in Otterfing zwei Leistungsträger nicht zur Verfügung standen, entschuldigt den insgesamt mageren Auftritt nicht.

Es wiegt zwar schwer, dass Spielertrainer Benedict Gulielmo die nächsten Monate ausfällt (wir berichteten). Aber nicht minder gewichtig ist es, wenn der Stammtorhüter nicht zur Verfügung steht. Voraussichtlich wird Christian Utmaelleki am kommenden Wochenende wieder zwischen den Pfosten stehen, aber der Not gehorchend mussten die Otterfinger in Polling mit Johannes Noderer einen gelernten Stürmer ins Tor stellen.

Und doch starteten die Otterfinger optimal in die Partie. Von Alexander Lankes und den aus der Viererkette aufgerückten Magnus Eder schön freigespielt, kam das Leder im Pollinger Strafraum zu Maximilian Dengler. Der Torjäger fackelte nicht lange und traf mit einem überlegten Flachschuss zum 1:0 (3.). In der Folge entwickelte sich ein lauffreudiges Kräftemessen, ohne klare Chancen auf beiden Seiten. Stefan Ott, Dengler und Simon Eder hatten durchaus Möglichkeiten, aber auch die Pollinger trugen gefährliche Angriffe vor.

In der 25. Minute leistete sich Noderer einen folgenschweren Fehler. Er klatschte einen hohen Schlag an den Fünfer ab, aber das Leder kullerte zum 1:1 ins eigene Netz. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Otterfinger an Spielanteilen. Aber bei den gut bis zum Strafraum vorgetragenen Angriffen fehlte der letzte Pass. Zu allem Überfluss leistete sich ein Nordring-Verteidiger nach einem weiten Schlag in den eigenen Sechzehner ein Foul. „Muss man nicht geben, aber kann man“, erklärt Gulielmo den nachfolgenden Elfmeter zum 2:1 (70.) als korrekte Entscheidung. Dass bei einem Handspiel der Pollinger der Pfiff ausblieb (77.) war bitter. Ebenso, dass bei den aufopferungsvoll vorgetragenen Nordring-Angriffen oftmals die Übersicht für einen gut positionierten Mitspieler fehlte.

SV Polling – TSV Otterfing 2:1 (1:1)

TSV Otterfing: Noderer-Riblinger, J. Eder, Lankes, M. Eder-Schaal, S. Eder, Meier, Bacher-Ott(71. Müller), Dengler (70. Schofhauser).

Tore: 0:1 Dengler (3.), 1:1 Eigentor (25.), 2:1 Gößl (70./Elfm.), Gelbe Karten: Baierlacher, Schwinghammer, Berg, Baumgartner - Lankes, M. Eder, S. Eder, J. Eder.

Schiedsrichter: Calin Lazar.

Zuschauer: 80.