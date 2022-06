Palivec: „Irschenberg ist wie eine Familie“

Abschlussstark: Marek Palivec erzielte 28 Treffer in der A-Klasse. Daran will er nach dem Aufstieg mit dem TSV Irschenberg in der Kreisklasse anknüpfen. © Thomas Plettenberg

Mit 28 Toren war Malek Palivec bester Torschütze im Landkreis Miesbach in der abgelaufenen Spielzeit. Er traf je 14 Mal für Türk Spor Hausham und den TSV Irschenberg.

Irschenberg – Mit dem TSV Irschenberg stürmte Marek Palivec in der Rückrunde zur Meisterschaft in der A-Klasse 3 und zum Aufstieg in der Kreisklasse. In der Hinrunde trug der 28-Jährige mit seinen Toren für Türk Spor Hausham maßgeblich zum Klassenerhalt in derselben Liga bei. Für beide Teams traf er 14 Mal. Mit 28 Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze im Landkreis; weil Palivec allerdings nicht für einen Verein erzielte, wertete der Bayerische Fußball-Verband die Tore separat. Das ist auch für die Heimatzeitung ausschlaggebend.

Herr Palivec, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und zum Aufstieg mit Irschenberg. Was Können Sie uns von den Feierlichkeiten erzählen?

Vielen Dank für die Glückwünsche! Die Feier war toll und sehr schön, das ist für jeden Fußballspieler einfach ein Traum, egal ob Champions League, professionelle Liga oder eben Amateurliga. Da dabei gewesen zu sein, freut mich einfach.

Glückwunsch auch zum Klassenerhalt mit Aufsteiger Türk Spor Hausham, an dem Sie in der Hinrunde beteiligt waren. Was bedeutet Ihnen der Nichtabstieg?

Es freut mich, dass Türk Spor in der A-Klasse bleibt. In Hausham habe ich meine Qualität und vor allem den Spaß am Fußball wiedergefunden.

Der TSV Irschenberg hat Ihnen eine eigene Torjägerkanone geschenkt. Die hatten Sie sich mit 28 Toren ehrlich verdient.

Das Geschenk vom TSV Irschenberg war einfach geil! Irschenberg ist für mich der beste Verein. Die Spieler und vor allem Trainer Marcus Huber, der uns in der Kabine fantastisch motiviert hat. Aber auch das ganze Kollektiv um Vorstand und Fans.

Ihr Torriecher weckt sicher auch das Interesse anderer Vereine...

Ich habe ein paar Angebote bekommen, auch aus der Kreisliga. Aber die Leute in Irschenberg sind wie eine Familie für mich.

Was unterscheidet die Torejagd in Irschenberg und Hausham?

In Irschenberg sind viele Leute, die trainieren und Spaß am Fußball haben. Das sieht man auch auf dem Platz. Bei Türk Spor habe ich das regelmäßige Training vermisst, da fehlten immer wieder Spieler. Ich liebe Fußball und bin immer motiviert.

Warum sind Sie im Winter nach einem halben Jahr von Hausham nach Irschenberg zurückgekehrt?

Ich hatte immer den Kontakt zu Irschenberg gehalten und dem Verein viel zu verdanken. Sie haben schon vergangenen Sommer gesagt, dass ich immer wieder zurückkommen kann. In Hausham gibt es zwar sehr talentierte Spieler und gute Leute, aber mir hat das Training gefehlt.

Welche Ziele haben Sie in der Kreisklasse? Wie viele Tore machen Sie?

Für uns bleibt es gleich wie in der A-Klasse. Ich will fit sein, wir wollen die Spiele gewinnen und wieder aufsteigen. Und ich will endlich auch echter Torschützenkönig werden.

Das Gespräch führte Michael Eham.