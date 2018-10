Matchwinner Utmaelleki: Torhüter sichert TSV Otterfing Erfolg beim ASV Habach

Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller

In der Kreisliga 1 musste der TSV Otterfing beim ASV Habach ran. Beim 1:0-Erfolg für die Otterfinger war vor allem Torhüter Christian Utmaelleki überragend.

Otterfing – Zuhause noch unbesiegt, hat der ASV Habach in der Kreisliga 1 nun Federn gelassen. Gelungen ist dies dem TSV Otterfing. Das Tor des Tages fiel, als sich die Zuschauer bereits auf eine Nullnummer eingestellt hatten: In der 85. fasste sich Benedikt Lex ein Herz, drang vom Flügel weg in den Fünfmeterraum ein und bediente Alexander Küfler maßgerecht.

Dass dieser Treffer entscheidend war, war mit einer gehörigen Portion Glück verbunden und mit einem überragenden Christian Utmaelleki. „Er hat mit einer Klasse Leistung die Null gehalten“, lobt Mike Probst seinen Torhüter. Der TSV-Trainer konnte bis zum 1:0 nur einer einzigen dicken Chance seiner Truppe nachtrauern: Simon Eder hatte Lex schön freigespielt (9.), der aber mit dem Abschluss zu lange gezögert.

Mit fortschreitender Spieldauer wurde Habachs Dominanz größer. Der Nordring-Elf gelang es nicht mehr, den ASV vom eigenen Tor fernzuhalten. Utmaelleki aber zeigte sich als Turm in der Schlacht: Er behielt die Lufthoheit bei Flanken, fing sicher herunter, was auf sein Gehäuse flog und hielt auch einen Elfmeter (44.). Kurz vor der Pause wäre er trotzdem machtlos gewesen. Hier aber rettete der Pfosten.

Auch im zweiten Abschnitt war Habachs Druck so groß, dass es mit dem planten Forechecking des TSV im Mittelfeld nicht recht klappte. Aber immer wieder hieß die Endstation Utmaelleki – bestens unterstützt von der Vierer-Abwehrkette. „Der Altersschnitt lag unter zwanzig“, sagt Probst. „Die Jungen haben ihre Sache mit viel Herzblut sehr gut gemacht.“ Dass auch eine Portion Glück dabei war, gesteht Probst ein: „Da haben wohl einige Nonnen für uns gebetet.“

ASV Habach – TSV Otterfing 0:1 (0:0)

TSV Otterfing: Utmaelleki – Behler, Lex (80. Schmiedel), J. Eder, Bichler – K. Bichler (65. Blaschko), M. Riblinger, Richter, Ott (79. Brosch), Lankes – Küfler.

Tor: A. Küfler (85.).

Schiedsrichter: David Heymel (FC Penzberg).

Zuschauer: 100.

Gelbe Karten: Feigl, Habersetzer – Behler, M. Riblinger, S. Eder, J. Eder, Blaschko.