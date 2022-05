Maximale Leistungsbereitschaft gefragt: TuS Holzkirchen empfängt SB Traunstein

Eindruck hinterlassen hat Sean Erten (l.) im Spiel gegen Freising nicht nur aufgrund seines Tores. Er ist auch gegen Traunstein ein Startelf-Kandidat. © Christian Scholle

Die Zeit der englischen Wochen geht beim TuS Holzkirchen mit einem Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein zu Ende.

Holzkirchen – Für den TuS Holzkirchen läuft die – voraussichtlich – letzte englische Woche dieser Spielzeit. Nach dem spannenden 2:2 am vergangenen Wochenende gegen die SE Freising (wir berichteten), folgt nur drei Tage später ein weiteres Duell vor den eigenen Fans – gegen den SB Chiemgau Traunstein, einen Abstiegskandidaten.

Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Coach Joe Albersinger noch mal einen kleinen Angriff auf Platz vier der Tabelle starten – der Abstand schmelze dann auf einen Zähler und die Abstiegssorgen der Traunsteiner wären um einiges größer. „Ich rechne mit einem extrem intensiven Spiel“, ist sich Albersinger der Wichtigkeit des Spiels gerade für die Gäste bewusst. „Trotzdem wollen wir unsere Spiele gewinnen – wenn wir so auf den Platz gehen wie zuletzt, dann sehe ich unsere Chancen gar nicht so schlecht.“

Stichwort Belastungssteuerung

Der 56-Jährige dürfte gegen den Sportbund seine Startformation gezwungenermaßen, aber auch, um das Thema Belastungssteuerung nicht gänzlich zu vernachlässigen, auf einigen wenigen Positionen umbauen: Innenverteidiger Aron Mättig, der gegen Freising angeschlagen vom Platz musste, könnte durch den zurückkehrenden Kapitän Maxi Drum ersetzt werden. Sollte auch der junge Sepp Kollie eine Pause benötigen, könnte der wieder gesunde Sebastian Bauer seinen Platz einnehmen.

Auch Spieler wie Toni Bauer, Christopher Korkor oder Florian Siebler – die letzteren beiden haben die meisten Einsätze aller Feldspieler – könnten möglicherweise eine Pause benötigen. Hier hätte Albersinger Akteure wie Franz Fischer, Mick Paal oder Pirmin Lindner in der Hinterhand. „Es wird sich zeigen, wer die vielen Spiele wie gut verkraftet oder wer verschnaufen muss“, sagt der Trainer der Holzkirchner. „Mein Eindruck ist aber eher, dass die vielen Spiele unserem Fitness-Gefühl eher sogar guttun, nachdem wir ja einige Wochen überhaupt nicht gespielt haben.“

Fitness wird entscheidend sein

Auch gegen Freising konnte der TuS in den Schlussminuten mehr als eine Schippe drauf legen, ohne dass die Zuschauer das Gefühl bekamen, dass sich die Akteure an der absoluten Grenze bewegen. Dies bestätigt Albersinger: „Ich habe nach dem Freising-Spiel keine Erschöpfung gesehen und es ist völlig klar, dass wir auch gegen Traunstein wieder an die Grenze gehen müssen.“

Klar ist auch, dass mit Stefan Lechner und Drum wieder höchste Qualität in den TuS-Kader zurückkehrt. Gerade Drum erkennt den Beginn eines spielerischen Schlendrians früh und wird kommunikativ dagegen vorgehen. All dies sorgt beim Chefcoach des Landesliga-Fünften für reichlich Vorfreude: „Ich bin mir sicher, dass bei uns die Leistungsbereitschaft weiter hoch bleiben wird.“

Zum Spiel

Dienstag, 3. Mai, 18.30 Uhr, Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, Kollie, Drum, A. Bauer – Gulielmo, Siebler, Korkor, T. Bauer – Lechner, Erten.

Auf der Bank: Grünewald, S. Bauer, Paal, Krepek, Lindner, Fischer.

Schiedsrichter: Michael Krug.