Maximilian Drum über seine Rolle als spielender Co-Trainer beim TuS Holzkirchen

Von: Sebastian Schuch

Im engen Austausch: TuS-Trainer Joe Albersinger (l.) und Maximilian Drum. © Thomas Plettenberg

Nach langer Verletzungszeit ist Maximilian Drum wieder fit und agiert beim TuS Holzkirchen in neuer Rolle: als spielender Co-Trainer.

Holzkirchen – Aufgrund einer Schambeinentzündung hat Maximilian Drum fast die komplette Vorrunde der Landesliga Südost verpasst. Doch schon bei den fünf Kurzeinsätzen vor der Winterpause zeigte sich, wie wichtig der 31-Jährige für den TuS Holzkirchen in der Rückrunde werden kann: Mit der Erfahrung von über 200 Spielen in Bayern-, Regional- und 3. Liga dirigierte er seine Mitspieler und veränderte teilweise die Statik des Spiels. Darauf dürfen sich die Holzkirchner in der Restsaison freuen. Allerdings ist Drum nicht mehr Kapitän der Mannschaft von Trainer Joe Albersinger, sondern als spielender Co-Trainer dessen verlängerter Arm auf dem Platz.

Wirklich etwas an seinem Auftreten ändern dürfte Drum in der neuen Rolle allerdings nicht. „Ich gebe trotzdem meine Kommandos.“ Doch warum hat er dann die Binde abgelegt? „Die Mannschaft ist die Mannschaft, und die Trainer sind die Trainer“, sagt Drum. „Ich bin ein Mix. Deshalb ist das Kapitänsamt für mich nicht mehr infrage gekommen.“ Das habe auch mit der Rolle außerhalb des Platzes zu tun. Neuer Kapitän ist, wie berichtet, Torhüter Benedikt Zeisel, der diese Rolle aus der Vergangenheit bestens kennt. „Die Binde ist keine Last für ihn“, weiß Drum.

Für ihn war sie es auch nicht. Doch schon im vergangenen Herbst hatte sich beim 31-Jährigen die Idee entwickelt, die Mannschaft als Co-Trainer zu unterstützen. „Weil ich nicht wusste, wie der Körper mitspielt“, blickt Drum zurück. Und weil seit Saisonbeginn klar war, dass der neue Spartenleiter Thomas Zetterer eine Interimslösung ist. „Da habe ich dem Coach vorgeschlagen, ich könnte mal reinschnuppern“, sagt Drum. „Für die Trainings- und Belastungssteuerung ist es besser, wenn zwei Augenpaare drauf schauen.“ Aus losen Gesprächen wurden schnell konkrete. Auch in der Mannschaft kam der Plan gut an.

Drum: Bin auch ein Taktikfuchs

So fungierte Drum schon in den letzten Spielen des vergangenen Jahres als Co-Trainer und hat mittlerweile erste Einheiten alleine geleitet. „Ich bin auch ein Taktikfuchs, da habe ich eine neue Liebe entdeckt“, sagt er über seine Aufgaben. Einen großen Fokus legt Drum auch auf die Gespräche mit den Mitspielern. Hier ist er als spielender Co-Trainer schon qua seiner Funktion das ideale Bindeglied.

Durch seine neue Rolle blickt Drum auch weiter über den Holzkirchner Tellerrand hinaus. Und während es an der Haid mit Robin Baumann nur einen Neuzugang bei zwei Abgängen gibt, waren einige Ligakontrahenten deutlich umtriebiger. Beim Tabellenzweiten Ampfing stehen etwa fünf Abgänge fünf Neuzugängen gegenüber, der starke Aufsteiger VfB Forstinning hat mit vier Abgängen bei acht Neuen fast eine komplett neue Mannschaft. „Im Winter sehe ich es nicht als vorteilhaft an, so viel auszutauschen“, schätzt Drum die Aktivitäten ein. In der Vorbereitung bleibe nicht genug Zeit zur Integration. „Aber ich kann nicht in die Vereine reinschauen“, schränkt er ein.

Drum: Jeder darf Kommandos geben

Anders ist das freilich beim TuS. „Wir haben einen breiten Kader mit einem super Konkurrenzkampf“, sagt der 31-Jährige. In diesem nimmt er selbst wieder eine größere Rolle ein. Statt 20 Minuten zum Schluss dürfte der spielende Co jetzt wieder von Beginn an auflaufen. Am temporeichen Umschaltfußball der Holzkirchner dürfte sich dadurch nichts ändern. Die Geschwindigkeit von Tobias Seidl oder Christopher Korkor wird eine wichtige Komponente bleiben – mit Drum als Taktgeber. „Ich kann viel verbal oder über meine Spielintelligenz erledigen, weil ich nicht mehr der Schnellste bin“, kennt er seine Stärken und Schwächen.

Bei der Ordnung auf dem Platz dürfen ihn seine Mitspieler gerne unterstützen. „Jeder hat das Recht, Kommandos zu geben“, betont Drum. Daran haperte es in der Hinrunde nämlich immer wieder. Vielleicht haben sich die Holzkirchner im Winter ja auch in diesem Bereich weiterentwickelt. Einen ersten Einblick in das aktuelle Leistungsvermögen erhalten sie an diesem Samstag in Eggenfelden. ses