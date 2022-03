Kreisklasse: Rückrunden-Auftakt unter Corona-Bedingungen

Das Eck ins Visier genommen: Haushams Lucas Grill zirkelt in der Hinrunde einen Freistoß über Weyarns Mauer auf das Tor von TSV-Keeper Peter Biechl. © Christian Scholle

Für vier der fünf Kreisklassisten aus dem Landkreis Miesbach wartet das erste Punktspiel des Jahres. Doch Corona ist ein Thema.

Landkreis – Als einziges Team aus der Region ist der TSV Weyarn am vergangenen Wochenende in die Rückrunde der Kreisklassen-Saison gestartet und kam mit einem 1:0-Auswärtssieg beim SV Bad Tölz gut aus den Startlöchern. Dieses Wochenende beginnt das Fußballjahr auch für die DJK Darching, den SV Bayrischzell, die SG Hausham und den FC Rottach-Egern. Allerdings ist Corona weiter ein Thema.

SG Hausham (2. Platz, 31 Punkte, 29:9 Tore)

Eigentlich wäre Hausham bereits am vergangenen Wochenende beim TuS Geretsried II zu Gast gewesen. Aufgrund von Corona-Fällen auf beiden Seiten wurde das Spiel kurzfristig verlegt (wir berichteten) und wird am Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr nachgeholt. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Knappen zum Spitzenspiel beim SC Rot-Weiß Bad Tölz zu Gast – zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. „Wir sind immer noch ein wenig von Corona gebeutelt und müssen schauen, wie es mit den Rückkehren aussieht“, sagt Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. Das Ziel der Gäste für das Top-Spiel ist unter den aktuellen Voraussetzungen ein Punkt. Aber: „Tölz ist klarer Favorit“, erklärt Fink.

DJK Darching (3. Platz, 28 Punkte, 35:16 Tore)

Vieles ausprobiert hat die DJK Darching aufgrund coronabedingter Ausfälle in der Vorbereitung. So kamen junge Spieler zu ersten Einsätzen im Herrenbereich: Maximilian Saft, Alexander Adelsberger und Marinus Wiesgigl aus dem Nachwuchs und die Spieler der zweiten Mannschaft bekamen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. „Die Vorbereitung ist echt nicht perfekt gelaufen, ich hoffe, dass wir jetzt wieder von diesem Virus verschont bleiben“, erklärt Trainer Patrick Lachemeier. Die Ergebnisse der Testspiele waren entsprechend wechselhaft. Neben Niederlagen gegen Stephanskirchen (2:4), Holzkirchen II (1:4) und Kreuth (0:6) feierte die DJK auch einen 7:1-Erfolg gegen Fischbachau. Zum Auftakt wartet das Auswärtsspiel bei den SF Egling, das am Sonntag um 15 Uhr beginnt. Die Hausherren stecken im Abstiegskampf und werden vor allem über das kämpferische Element kommen. „In Egling wird es sehr schwer, sie sind weitaus besser, als es ihr Tabellenplatz aussagt“, warnt Lachemeier. Da der DJK-Coach ebenfalls krankheitsbedingt das Bett hüten muss, wird ihn Paul van der Drift vertreten.

SV Bayrischzell (5. Platz, 25 Punkte, 35:27 Tore)

Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen II beginnt am Sonntag um 14 Uhr das Fußballjahr für den SV Bayrischzell. Ganz sicher ist es aber noch nicht, ob die Partie stattfinden kann, zumal noch vor einer Woche Schnee auf dem Platz lag. „Letztlich entscheidet die Gemeinde, ob der Rasen freigegeben wird“, erklärt Trainer Wacco Schmid. Mit dem Verlauf der Vorbereitung war er zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war gut, zudem gab es drei Testspiele auf Kunstrasen. Die Bayrischzeller mussten sich in Kiefersfelden (3:8) und Miesbach (1:4) geschlagen geben, setzten sich aber gegen Fischbachau mit 4:2 durch. Das erste Duell der Rückrunde ist der erste Auftritt der SV-Kicker auf Naturrasen. Beim Trainingslager der Bayrischzeller am vergangenen Wochenende in Klausen haben 20 Spieler, davon drei aus der eigenen A-Jugend, „super mitgezogen“. Zudem dürfen sich die Bayrischzeller über einen Neuzugang freuen: Lukas Leitner kommt von der A-Jugend des SC Wörnsmühl. Die Ziele für die Rückrunde sind gesteckt. „Wir wollen unsere Tabellenposition halten und weiterhin im vorderen Drittel mitspielen. Gegen den BCF hoffe ich zu Hause auf einen Sieg“, erklärt Schmid.

TSV Weyarn (6. Platz, 21 Punkte, 22:27 Tore)

Nach dem Auftaktsieg in Bad Tölz wartet auf den TSV Weyarn am Sonntag um 14 Uhr das nächste Auswärtsspiel. Die TSV-Kicker sind beim Tabellennachbarn SV Ascholding/Thanning zu Gast, gegen den sie aufgrund der 0:2-Hinspiel-Niederlage noch eine Rechnung offen haben. „Wir haben aufgrund des Vorrunden-Spiels noch etwas gutzumachen, das war unsere schwächste Saisonleistung. Wir wollen den zweiten Auswärtsdreier hintereinander holen“, erklärt Trainer Helmut Schenk. Bis auf Maxi Abele kann er auf den Kader der Vorwoche bauen. „Ich bin sehr optimistisch, die Stimmung und Moral sind momentan richtig gut bei uns.“

FC Rottach-Egern (8. Platz, 18 Punkte, 30:32 Tore)

Mit dem Heimspiel gegen den TuS Geretsried II am Samstag um 15 Uhr startet der FC Rottach-Egern in die Rückrunde. „Die Vorbereitung war nicht ganz optimal. Wir hatten viele Ausfälle aufgrund von Krankheit, Arbeit und Studium und mussten oft auf Spieler aus der zweiten Mannschaft und der AH zurückgreifen. Im Großen und Ganzen waren wir aber zufrieden“, berichtet Trainer Klaus Beckmann. Aufgrund vieler Umstellungen waren die Ergebnisse der Freundschaftsspiele durchwachsen. Gegen den TSV München Ost zeigten die Rottacher zuletzt eine starke Leistung, an die es gegen Geretsried anzuknüpfen gilt. „Geretsried ist wie eine Wundertüte. Oft sind sie gut aufgestellt und holen die Punkte, oder sie kommen mit wenigen Leuten und verlieren. Wir können uns also nicht auf den Gegner einstellen. Egal wie der Gegner anreist, wir müssen auf jeden Fall Punkte holen, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu erreichen“, sagt Beckman. ts