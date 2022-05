Probst: „Die Mannschaft ist in der Verantwortung“

Teilen

Ein letztes Mal coacht Mike Probst vor der Bank am Nordring. © Thomas Plettenberg

Mike Probst empfängt mit dem TSV Otterfing zu seinem letzten Heimspiel den VfB Forstinning. Eine Herkulesaufgabe.

Otterfing – Eigentlich wäre der Plan für die vorletzte Trainingswoche von Mike Probst in Otterfing klar gewesen. „Wir hätten relativ ballarm gearbeitet“, gibt Otterfings Coach an. „Unter normalen Umständen.“ Aber die Umstände waren nun mal beim TSV Otterfing nach der herben 0:9-Klatsche in Siegsdorf am vergangenen Wochenende nicht normal. Nun gilt es am Samstag gegen Forstinning (15 Uhr) ein anderes Gesicht zu zeigen. Eine wahre Herkulesaufgabe.

Schließlich grüßt Forstinning von der Spitze der Bezirksliga Ost und benötigt nur noch ein Pünktchen, um den Aufstieg in die Landesliga in trockene Tücher zu bringen. „Natürlich wollen wir nicht der Meistermacher sein“, betont Probst. „Aber ich habe großen Respekt vor ihrer Saison. Unser Ergebnis ist daher erst einmal zweitrangig.“

Nicht zuletzt, weil sich die Otterfinger, wenn es irgendwie geht, für die katastrophale Leistung von Siegsdorf rehabilitieren wollen. Es gab während der Woche deutliche Worte im Training und „die Mannschaft ist jetzt in der Verantwortung“, stellt Probst klar. „Wir wollen das vergangene Wochenende vergessen machen und das geht nur über Leistung.“ Auch die soll wieder stimmen, deshalb gab es auch normales Training: Stichwort Zweikampfschulung. „Sehr intensiv“, wie Probst verrät. Alles natürlich, um gegen Forstinning sich zumindest besser zu wehren als zuletzt gegen Siegsdorf. Zudem ist es für den 59-jährigen Übungsleiter kein gewöhnliches Spiel. Schließlich ist es für Probst nach viereinhalb Jahren der letzte Auftritt vor heimischem Publikum am Nordring. „Ich hoffe auch, dass sich die Jungs das zu Herzen nehmen und noch einmal richtig einen raushauen“, wünscht sich der Otterfinger Trainer.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Personell dürfte es derweil einige Veränderungen geben. „Wir wollen ein wenig rotieren“, verrät Probst. Nicht zuletzt liegt das aber an der Konstellation der zweiten Mannschaft. „Die steht personell ein wenig auf wackligen Beinen.“ Dennoch wollen die Otterfinger alles daran setzen, um nicht wieder so ein Debakel wie in Siegsdorf zu erleiden. meh