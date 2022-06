Mit Derby-Ligen in die neue Saison - Pech für Hartpenning

Ein Derby wird es für Spieltertrainer Werner Klinke (2.v.r.) und den TSV Hartpenning erst in der zweiten Saisonhälfte geben. © Christian Scholle

Die Gruppen in den Fußballligen für das Pilotprojekt im Kreis Zugspitze stehen fest. Auf die Teams im Landkreis Miesbach warten viele Derbys, der TSV Hartpenning schaut mal wieder in die Röhre.

Landkreis – Heinz Eckl, Spielleiter im Fußballkreis Zugspitze, hat am Sonntag die vorläufige Gruppeneinteilung für die Saison 2022/23 bekanntgegeben. Dabei hat sich die Zahl der Spielgruppen fast verdoppelt, was am neuen Modus liegt, den die Vereine in einer Abstimmung im April 2021 mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen haben (wir berichteten).

Dieser neue Modus wird zur neuen Saison umgesetzt, was bedeutet, dass die Vorrundengruppen wesentlich kleiner und regionaler zusammengestellt sind. Die meisten Gruppen bestehen aus sieben bis acht Teams, bis zur Winterpause werden Hin- und Rückspiele ausgetragen. Nach der Winterpause gibt es dann eine gruppenübergreifende Verzahnungsrunde, bei der über Auf- und Abstiege entschieden wird.

Saisonstart im Kreis Zugspitze ist am Wochenende, 6. und 7. August, die erste Saisonphase endet am 7. November. Am Mittwoch, 15. Juni, gibt es in Raisting im Gasthof zur Post für interessierte Vereine noch einmal eine Info-Veranstaltung seitens des Bayerischen Fußball-Verbands, eine Anwesenheitspflicht besteht dabei allerdings nicht.

Drei A-Klassen mit Landkreis-Vertretern

Zur neuen Spielzeit gibt es vier Kreisligen, die fünf Landkreis-Klubs aus Kreuth, Hausham, Holzkirchen, Miesbach und Otterfing spielen zusammen in der Kreisliga 1, einer Gruppe mit acht Teams. Darunter rangieren acht Kreisklassen. Die sechs Landkreis-Teams aus Bayrischzell, Darching, Irschenberg, Rottach-Egern, Warngau und Weyarn spielen in der Kreisklasse 3 ebenfalls mit acht Mannschaften. Eine reine Landkreis-Liga ist die A-Klasse 14. In ihr treffen Darching II, Fischbachau, Türkspor Hausham, Miesbach II, Parsberg, Schliersee und Wörnsmühl aufeinander. Kreuth II, die SG Tegernseer Tal und die SG Waakirchen/Schaftlach spielen in der A-Klasse 13. In den sauren Apfel beißen muss einmal mehr der TSV Hartpenning, der in der A-Klasse 12 (sieben Teams) keinem einzigen Landkreis-Rivalen gegenüberstehen wird. Unter der A-Klasse gibt es zwölf B- und zehn C-Klassen.

Nach der Winterpause ziehen die ersten drei Teams jeder Gruppe in die Aufstiegsrunde ein, die restlichen Mannschaften gehen in die Abstiegsrunde. Diese Gruppen werden dann aus jeweils sechs, in Ausnahmefällen fünf Teams bestehen. Entsprechend der Platzierung der Vorrunde nehmen die Teams Punkte mit. Verzahnt wird mit den jeweiligen Nachbar-Gruppen, dadurch kommt es Duellen mit mit Gegnern aus den Nachbarlandkreisen. Die Meister aller Aufstiegsrunden steigen direkt auf, die Zweiten gehen in die Relegation. Der Letzte jeder Abstiegsrunde steigt direkt ab, der Vorletzte muss in die Relegation. ts

Ligen mit Beteiligung aus dem Landkreis Miesbach

Kreisliga

Gruppe 1: FC Real Kreuth, SG Hausham, TuS Holzkirchen II, Lenggrieser SC, SV Miesbach, TSV Otterfing, SC RW Bad Tölz, TSV Sauerlach.

Kreisklasse

Gruppe 3: SG Aying/Helfendorf, SV Bayrischzell, DJK Darching, FC Deisenhofen III, TSV Irschenberg, FC Rottach-Egern, SV Warngau, TSV Weyarn.

A-Klasse

Gruppe 12: SV Arget, SG Baiernrain/Dietramszell, SG Brunnthal/Hofolding II, SF Egling-Straßlach, TSV Grünwald II, TSV Hartpenning, TSV Sauerlach.

Gruppe 13: SV Sachsenkam, Genc. Bad Tölz, SG Gaißach/Wackersberg, FC Real Kreuth II, Lenggrieser SC II, SC Reichersbeuern, SG Tegernseer Tal, SG Waakirchen/Schaftlach.

Gruppe 14: DJK Darching II, SF Fischbachau, Türk Spor Hausham, SV Miesbach II, SV Parsberg, TSV Schliersee, SC Wall, SC Wörnsmühl.

B-Klasse

Gruppe 11: SG Baiernrain/Dietramszell II, SG Brunnthal/Hofolding III, SC Deining, FC Deisenhofen IV, SF Egling-Straßlach II, SF Föching, TSV Hartpenning II, TSV Otterfing II.

Gruppe 12: SG Aying/Helfendorf II, SG Hausham II, FC Rottach-Egern II, SG Waakirchen/Schaftlach II, TSV Schliersee II, SG Tegernseer Tal II, SV Warngau II.

C-Klasse

Gruppe 9: SV Arget II, Genc. Bad Tölz II, SG Baiernrain/Dietramszell III, SF Egling-Straßlach III, SG Gaißach/Wackersberg II, TuS Holzkirchen III, SV Sachsenkam II.

Gruppe 10: SF Fischbachau II, FC Hausham, TSV Irschenberg II, SG Wall/Parsberg II, TSV Weyarn II, SC Wörnsmühl II.