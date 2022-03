Mit einem Doppelschlag abgefangen: SV Miesbach unterliegt daheim dem Lenggrieser SC mit 1:3

Einmal Latte, einmal ins Tor: Florian Voit konnte für den SV Miesbach nicht alle Chancen nutzen. © Thomas Plettenberg

Trotz nahezu perfekter Vorbereitung ist dem SV Miesbach der Start ins Fußballjahr 2022 nicht gelungen. Die Kreisstädter mussten sich in der Kreisliga 1 auf dem heimischen Kunstrasen dem Lenggrieser SC mit 1:3 geschlagen geben.

„Insgesamt geht der Sieg für Lenggries in Ordnung“, stellt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald fest. „Wobei gerade nach unserer Führung mehr drin gewesen wäre. Aber Lenggries ist eine Spitzenmannschaft und hat starke Einzelspieler. Das hat man gemerkt.“

Dabei hatten die Miesbacher gut ins Spiel gefunden: Bereits in der dritten Minute traf Florian Voit die Querlatte. Das war es dann aber aus Miesbacher Sicht für den ersten Abschnitt mit den klaren Chancen. Auch die Gäste kamen nur zu zwei besseren Gelegenheiten. Zudem wurde ein Abseitstor der Lenggrieser nicht anerkannt. Entsprechend ging es torlos in die Pause.

Im zweiten Durchgang kamen die Miesbacher besser aus der Kabine und übernahmen die Regie. Der Lohn war der Führungstreffer, den nach einer guten Stunde Voit erzielte. Gian-Luca Morena hatte sich auf dem Flügel durchgetankt und quergelegt, sodass Voit aus nächster Nähe zum 1:0 einschießen konnte. Robert Mündl hatte die Chance auf den zweiten Treffer, doch sein Abschluss wurde in letzter Sekunde von der Linie geköpft.

Das Spiel plätscherte über weite Strecken vor sich hin, aber Lenggries wurde dabei etwas druckvoller. Eine Viertelstunde vor Schluss gab es dann einen Foulelfmeter für die Gäste, den Maximilian Scheck zum 1:1 verwandelte. „Das war ein klarer Elfer“, urteilt Grünwald.

An diesem Schock hatten die Miesbacher noch zu knabbern, als Lenggries das Spiel endgültig drehte. Vom Anstoß weg kamen die Gäste durch einen Fehlpass in Ballbesitz, und Jakob Gerg verwandelte die folgende Flanke am langen Pfosten zum 2:1 für die Gäste.

Die Kreisstädter versuchten noch mal alles und machten auf. Nach Steilpass von Kapitän Christian Altenburg scheiterte Mündl in einer Eis-gegen-eins-Situation mit dem Keeper. Den anschließenden Konter nutzen die Gäste zum 3:1 und machten somit in der letzten Minute alles klar.

„Wir haben die Tore nicht gemacht“, stellt Grünwald nüchtern fest. „Außerdem haben uns kurzfristig einige Spieler gefehlt. Aber nächste Woche geht es wieder von null los.“ ts

SV Miesbach – Lenggrieser SC 1:3 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch – D. Magritsch, Matschiner, Altenburg, Pindado – Mündl, Morena, Stoib, Feicht – Weinbacher, Voit.

Eingewechselt: Pötzinger (79.), Städter (79.), Bauer (81.).

Tore: 1:0 Voit (62.), 1:1 Scheck (73./FE), 1:2 (74.) Gerg, 1:3 (90.) Gerg.

Gelbe Karten: Altenburg, D. Magritsch, Mündl – Angermeier, Biagini, M. Gerg, J. Gerg, Filiz.

Gelb-rote Karte: Filiz (90./LSC).