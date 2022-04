TuS Holzkirchen kann gegen Freising Serie starten

Von: Sebastian Schuch

Wie zuletzt gegen Grünwald will der TuS Holzkirchen auch gegen die SE Freising durch hohes Pressing und zielstrebige Angriffe Druck auf die Abwehr erzeugen. © Stefan Schweihofer

Der TuS Holzkirchen kann im Heimspiel gegen die SE Freising, dem zweiten von drei in Folge, eine Siegesserie starten.

Holzkirchen – Einen besseren Zeitpunkt, eine Siegesserie zu starten, gibt es wohl nicht: Nach dem 5:2 gegen TSV Grünwald am Dienstag (wir berichteten) steht an diesem Samstag das zweite von drei Heimspielen des TuS Holzkirchen innerhalb einer Woche an. „Das wäre natürlich toll, das wünschen wir uns alle“, sagt Trainer Joe Albersinger angesprochen auf den möglichen Start einer Serie. Doch die Aufgabe ist durchaus knifflig, es kommt der direkte Verfolger SE Freising an die Haidstraße.

„Freising ist eine spielerisch starke Landesliga-Mannschaft, die eine gute Balance zwischen Verteidigung und Angriff hat“, warnt der 56-Jährige davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das wird ein interessantes Spiel.“ Wobei seine Mannen die Gäste schon allein aufgrund des Hinspiels nicht unterschätzen dürften. Beim 0:2 in Freising hatte dem TuS die nötige Gier im Abschluss gefehlt, gepaart mit Nachlässigkeiten in der Defensive. „Das gilt es, besser zu machen“, sagt Albersinger.

Die Lust auf Tore haben die Holzkirchner erst am Dienstag durch deren fünf in der zweiten Hälfte gegen Grünwald unter Beweis gestellt, zudem sind im Vergleich zum Hinspiel Stefan Lechner (sieben Tore) und Toni Bauer (5) gegen Freising mit von der Partie. Wobei Albersinger aufgrund dessen nicht von einer grundlegend anderen Herangehensweise ausgeht. Aber: „Jedes Spiel hat seinen eigenen Verlauf.“ Deshalb würde er sich zwar Wünschen, dass die Holzkirchner an die überragende zweite Halbzeit gegen Grünwald anknüpfen, aber ob das gelingt, hängt von vielen Faktoren haben.

Seidl-Ersatz noch offen

Einer dürfte die Startelf sein, die Albersinger notgedrungen umstellen muss. Tobias Seidl fällt nach seiner am Dienstag erlittenen Verletzung ebenso aus wie Sebastian Bauer. Wer Seidl ersetzt, will der Trainer nicht verraten. „Eine Ahnung habe ich schon“, sagt er und deutet an, dass durchaus eine offensive Variante denkbar wäre. So könnte Franz Fischer in die Anfangsformation rücken und den offensiven Part im Mittelfeld übernehmen – oder den Platz von Toni Bauer einnehmen, der dann seinerseits zurück rutscht.

Was bei diesen Gedankenspielen auch zu beachten ist, ist die viel zitierte Belastungssteuerung. Die Partie gegen Freising ist die fünfte innerhalb von zwei Wochen, schon am Dienstag geht es weiter. Deshalb lag Albersingers Fokus während der Woche auf der Regeneration der Spieler. Unabhängig vom Personal ist dem Trainer wichtig, Kontinuität in die Leistungen zu bringen. Das ist zuletzt schon mehr und mehr geglückt, wenngleich die Ergebnisse diese Entwicklung nicht immer auszudrücken vermochten.

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße Holzkirchen.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel - Siebler, Paal, Mättig, Kollie - Drum, Gulielmo, Fischer - T. Bauer, Lechner, Korkor.

Auf der Bank: Grünewald, Erten, Keskin, A. Bauer, Lindner, Krepek.

Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz.