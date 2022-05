„Mit Zug ins letzte Spiel“: SV Miesbach empfängt den TSV Peißenberg

Zug zum Tor bewies der SV Miesbach auch im Derby gegen den TuS Holzkirchen II am vergangenen Samstag. Florian Stoib, hier am Ball, traf zum 1:0, weitere zwei Treffer sorgten für einen deutlichen Sieg. © Christian Scholle

In der Fußball-Kreisliga 1 sind aus Landkreis-Sicht die Würfel bereits gefallen. Der SV Miesbach wird die Spielzeit auf einem guten fünften Tabellenplatz beenden und empfängt am ungewohnten Sonntag um 15 Uhr den TSV Peißenberg.

Das Spiel musste verlegt werden, weil am letzten Spieltag alle entscheidenden Begegnungen zeitlich angepfiffen werden. „Die Mannschaft hat das nach der Klatsche gegen Deisenhofen in der Rückrunde super gemacht. Wir haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und wollen jetzt zum Abschluss gegen Peißenberg noch einen weiteren Sieg holen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Am Sonntag kann er wieder auf die Dienste von Markus Weinbacher setzen, der seine Verletzung auskuriert hat. Somit fehlen „nur“ die Langzeitausfälle wie beispielsweise Josef Sontheim und Christian Altenburg. „Unser Kader war in der Rückrunde oft auf Kante genäht, das zieht sich ja eigentlich schon durch die gesamte Saison“, sagt Grünwald. „Ich kann den Spielern aus der Zweiten Mannschaft, die immer nachgerückt sind, nur ein Kompliment machen. Sie haben ihre Sache super gemacht.“

Auch gegen Peißenberg werden wieder einige Akteure aus der zweiten Miesbacher Reihe Einsatzminuten in der Kreisliga sammeln. Die Gäste aus Peißenberg können den Klassenerhalt nur noch über die Relegation schaffen. Für sie geht es darum, ob sie die Saison als Elfter oder Zwölfter beschließen; die Platzierung entscheidet dann auch den entsprechenden Gegner in der Relegation zur Kreisklasse. Ein Kandidat für die Entscheidungsspiele wäre die SG Hausham aus der Kreisklasse 2. „Wir gehen entspannt ins Spiel, und Peißenberg will sich sicher mit einer guten Leistung auf die Relegation vorbereiten“, sagt SV-Coach Grünwald. Und er verspricht: „Wir wollen uns von den Zuschauern mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Wir haben nichts zu verschenken und werden sicher nicht lockerlassen.“