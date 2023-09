„Motiviert fürs Derby“: FC Real Kreuth II empfängt SG Tegernseer Tal am Samstag

Ein Derby aus der letzten Saison: Der FC Real Kreuth (weiß) empfängt statt der SG Waakirchen/Schaftlach am Samstag die SG Tegernseer Tal. © Max Kalup

Die Urlauber kehren zurück in der A-Klasse und so sind die Mannschaften nach und nach wieder vollzählig besetzt. So auch die SG Tegernseer Tal, die am Samstagnachmittag (17 Uhr) zum Derby zur Kreuther Kreisligareserve reist.

Kreuth – . Bei den Enterbachern hat Trainer Michael Zieringer noch einige Urlauber zu verzeichnen, er versichert aber dennoch: „Wir haben einen guten Kader und sind motiviert fürs Derby.“

Der Übungsleiter ist einem 4:1-Sieg über die SG Waakirchen/Schaftlach und einer 1:4-Niederlageg gegen Genclikspor Tölz in seine Amtszeit in Kreuth gestartet. „Nach der Niederlage in Tölz wollen wir im Heimspiel wieder punkten – am besten dreifach“, stellt Zieringer klar. Dennoch will er trotz des sportlichen Abstiegs der SG Tegernseer Tal in der abgelaufenen Saison den Gegner nicht unterschätzen.

Aufstieg noch kein Thema

Nur über den grünen Tisch blieb die SG in der A-Klasse. Sie ist ebenso mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. „Wir wollen so viele Punkte holen wie möglich“, sagt Trainer Andreas Rohnbogner. „Ob die Aufstiegsrunde drin ist oder nicht, ist noch überhaupt kein Thema. Wir schauen, dass wir in der Rückrunde eine bessere Position haben als letztes Jahr.“ emi