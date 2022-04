Nach der Pause platzt der Knoten: TuS Holzkirchen siegt gegen Grünwald

Von: Sebastian Schuch

Nicht zu halten war TuS-Top-Torjäger Christopher Korkor (r.) zu Beginn der zweiten Hälfte. Zwei Tore erzielte er selbst, eines legte er für Stefan Lechner (M.) auf. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der TuS Holzkirchen dreht gegen den TSV Grünwald einen 0:2-Rückstand und gewinnt das Heimspiel mit 5:2.

Holzkirchen – Das lange Warten hat sich gelohnt für die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen: Nachdem das Heimspiel gegen den TSV Grünwald zweimal witterungsbedingt abgesagt worden war (wir berichteten), haben die Holzkirchner am Dienstag einen auf den ersten Blick klaren 5:2-Sieg eingefahren – dank einer überragenden zweiten Hälfte. „Die zweite Halbzeit war so, wie man sich das vorstellt“, lobt Trainer Joe Albersinger seine Mannen. „Wenn wir das über 90 Minuten spielen können, sind wir auf einem guten Weg.“

Die zweiten 45 Minuten sieht der Coach als Weiterentwicklung aus dem 3:2-Sieg beim SB DJK Rosenheim und der 0:2-Niederlage gegen den TSV Brunnthal, bei der die Holzkirchner spielerisch überlegen waren, aber beste Chancen ausgelassen haben. „Da hat die Entschlossenheit gefehlt, die Gier, das Tor zu machen.“ Die ließen die TuS-Kicker auch im ersten Durchgang noch vermissen, stattdessen nutzte Grünwald zwei Chancen zur 2:0-Halbzeitführung. „Da bist du erst mal geschockt“, gibt Albersinger zu.

Spiel in 13 Minuten gedreht

Umso wichtiger war, dass nach dem Seitenwechsel der Torknoten endlich platzte. Und wie: Erst verwertete TuS-Top-Torjäger Christopher Korkor nach einem Angriff über rechts eine Flanke von Toni Bauer, nur um nach einem Spielzug durchs Zentrum erneut zuzuschlagen und anschließend über links für Stefan Lechner aufzulegen. Innerhalb von 13 Minuten war das Spiel gedreht. „Für mich war wichtig, dass die Mannschaft aus sich ein Zeichen setzt. Das habe ich ihnen immer wieder gesagt“, erklärt Albersinger.

Der Sturmlauf des TuS zeigte auch bei den Gästen, die nach starkem Auftakt in das Jahr zuletzt deutlich Federn lassen mussten, Wirkung. „Wir haben Grünwald nicht zurückkommen lassen, gezeigt, wie man presst und dass wir den Ball haben wollen.“ Mehr noch: Das 4:2 durch Pirmin Lindner, der einen Abpraller nach einem Schuss von Toni Bauer unter die Latte setzte, war die Vorentscheidung. In der letzten Minute der regulären Spielzeit drückte Toni Bauer einen abgefälschten langen Ball nach einem Konter zum 5:2-Endstand über die Linie. „Im Gesamten war der Sieg verdient“, fasst Albersinger zusammen.

Seidl und Sebastian Bauer verletzt

Allerdings gab es auch zwei Dämpfer für die Holzkirchner: Tobias Seidl (Schlag auf die Wade) und der eingewechselte Sebastian Bauer (Hämatom am Auge) mussten verletzt ausgewechselt werden und fehlen wohl zumindest beim Heimspiel am Samstag gegen die SE Freising. Spätestens am kommenden Dienstag gegen den SB Chiemgau Traunstein plant Albersinger aber wieder mit seinen Spielern. Der Trainer ist zudem froh, dass er kurz vor Schluss nicht noch einen dritten Spieler für das Lazarett anmelden musste. Grünwalds Marco Bonrnhauser hatte mit einer eingesprungenen Grätsche den ballführenden Holzkirchner attackiert. „Da hat der Schiedsrichter nicht viele Möglichkeiten. Es geht auch um die Gesundheit der Spieler“, meint Albersinger.

Der 56-Jährige hofft nun, dass seine Mannen am Samstag gegen Freising Beständigkeit in ihre Leistung bringen und ihr Können von Beginn an abrufen. An der Motivation sollte es nicht mangeln: Ein Sieg der Holzkirchner könnte einer Vorentscheidung um Platz fünf und damit dem numerischen Ausdruck der Entwicklung gleichkommen.

TuS Holzkirchen – TSV Grünwald 5:2 (0:2)

TuS: Zeisel - Kollie, Paal (54. Lindner), Mättig (46. S. Bauer, 63. Krepek), Siebler - Gulielmo, Drum, Seidl (29. Keskin) - T. Bauer, Lechner, Korkor.

Tore: 0:1 T. de Prato (23.), 0:2 Woudstra (27.), 1:2/2:2 Korkor (48./53.), 3:2 Lechner (58.), 4:2 Lindner (69.), 5:2 T. Bauer (90.).

Gelbe Karten: Drum - T. de Prato, Mair.

Rote Karte: Bornhauser (TSV/85./grobes Foulspiel)



Schiedsrichter: Tobias Spindler.

Zuschauer: 80.