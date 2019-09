Nach Führung fast abgefangen: SV Miesbach besiegt SV Uffing mit 5:3

„Die Partie hätte kippen können“

von Thomas Spiesl schließen

Einen wichtigen Dreier konnte der SV Miesbach beim Spiel gegen den SV Uffing einfahren. Bereits in der achten Minute gingen die Truppe in Führung. Am Ende stand es 5:3.

Miesbach – Einen wichtigen Dreier konnte der SV Miesbach beim Heimspiel gegen den SV Uffing einfahren. Bereits in der achten Minute ging die Truppe von Trainer Sepp Sontheim in Führung: Eine gut getretene Ecke verwandelte Daniel Magritsch per Kopf. Nur drei Minuten darauf konnte Uffings Torwart einen Weitschuss von Tachsin Chraloglus nur abklatschen lassen, Johannes Schwarzenbach schob zum 2:0 ein. Miesbach zeigte weiterhin eine starke Leistung und konnte durch eine clevere Einzelaktion von Josef Sontheim auf 3:0 erhöhen. Der flinke Flügelspieler setzte sich außen durch, zog in die Mitte und verwandelte. Kurz vor der Pause folgte der Dämpfer, denn die Gäste erhielten einen fragwürdigen Elfmeter und verkürzten auf 1:3.

+ © THOMAS PLETTENBERG

Nach Führung fast abgefangen: 1 SV Miesbach besiegt SV Uffing mit 5:3

Nach der Pause kamen die Kreisstädter besser aus der Kabine. Als Chraloglu 25 Minuten vor Spielende auf 4:1 erhöhte, dachten alle, die Messe sei gelesen. Doch es wurde noch mal richtig eng für die Miesbacher, denn Uffing kam durch zwei schnelle Tore auf 3:4 heran, wollte das Unentschieden. „Wir haben bis zum 4:1 richtig gut gespielt, danach haben wir unerklärlicherweise zu wenig getan. Mit etwas Pech hätte die Partie kippen können“, resümiert Coach Sontheim.

Kurz vor dem Ende erzielten die Gäste sogar den Ausgleich, allerdings entschied der Schiedsrichter in dieser engen Situation auf Abseits. Quasi mit dem Schlusspfiff fiel das 5:3 für Miesbach, erzielt von einem Uffinger. Der Gästeverteidiger wollte zur Ecke klären, dieser Versuch landete aber im eigenen Kasten. Sontheim: „Besser hätte es ein Stürmer nicht machen können. Wir sind froh die drei Punkte geholt zu haben.“ Einziges Manko: Sieben Gegentore in zwei Spielen seien zu viel.

+ © THOMAS PLETTENBERG

SV Miesbach – SV Uffing 5:3 (3:1)

SV Miesbach: T. Magritsch – D. Magritsch, Pindado, Volk, T. Veit – Pötzinger (46. Probst), Chraloglu, Scherer, Voit (80. M. Veit), Sontheim – Schwarzenbach (78. Ulu).

Tore: 1:0 (8.) D. Magritsch, 2:0 (11.) Schwarzenbach, 3:0 (31.) Sontheim, 3:1 (37.) Seidl FE, 4:1 (64.) Chraloglu, 4:2 (80.) Seidl, 4:3 (84.) Hoffmann, 5:3 (90.) Eigentor Resch.

Zuschauer: 80.

Schiedsrichter: Tobias Harraßer (ASV Au).

Gelbe Karten: Pötzinger, Volk – Seidl.