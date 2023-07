Nach 3:1-Führung noch verloren: TuS Holzkirchen unterliegt beim FC Unterföhring mit 3:4

FUSSBALL LANDESLIGA

Von Markus Eham

Fußball kann zuweilen so bitter und grausam sein. Einen solchen Sonntagnachmittag hat der TuS Holzkirchen bei seinem Landesliga-Gastspiel in Unterföhring erlebt.

Holzkirchen – Denn: Zu Beginn der zweiten Hälfte lagen die TuS-Kicker im Münchner Nordosten bereits mit 3:1 vorne, mussten sich nach einer dramatischen Schlussphase am Ende noch mit 3:4 geschlagen geben – die zweite Saisonniederlage.

„Es sind definitiv drei verlorene Punkte für uns heute“, ärgert sich TuS-Coach Sven Teichmann. „So ein Spiel darfst du nie und nimmer verlieren.“ Nicht zuletzt, weil die Grün-Weißen insbesondere im ersten Durchgang eine äußerst ordentliche Vorstellung ablieferten. „Wir haben genauso agiert, wie ich mir das vorgestellt habe“, lobt Teichmann. „Die Jungs haben hinten super rausgespielt und sind zu vielen Torchancen gekommen.“

Im Grunde sei Unterföhring in dieser Phase nur dann gefährlich gewesen, „wenn wir eigene Fehler gemacht haben“. So einer führte zur 1:0-Führung von Unterföhring nach 28 Minuten durch Jerome Faye. Doch die TuS-Kicker zeigten sich in der Folge nur kurz geschockt und glichen durch einen sehenswerten Angriff postwendend wieder aus. Holzkirchens Pirmin Lindner erhielt einen Pass in die Schnittstelle und zirkelte das Leder aus spitzem Winkel zum 1:1 ins Netz. Gleichzeitig der Pausenstand.

Dabei musste TuS-Coach Teichmann seine Anfangself gleich auf mehreren Positionen verändern. Christopher Schröter fiel verletzt aus, Drilon Shukaj weilte im Urlaub und Stefan Hofinger nahm zunächst auf der Bank Platz. Für das Trio kamen Seyed Suheil Amadodin, Vedaant Nag und Leander Haunholder zu ihren Startelf-Debüts. Unterdessen konnten sich die Grün-Weißen nach dem Seitenwechsel endlich für ihre Bemühungen belohnen. In der 48. Minute stand Holzkirchens Haunolder nach einem Angriff über außen in der Mitte goldrichtig und schob kurz darauf zum 2:1 ein. Nur 120 Sekunden später wurde TuS-Akteur Jakob Gerg in Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Zetterer sicher zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Kurz darauf vergab Lukas Krepek nach einer Kontersituation sogar noch die große Möglichkeit zum 4:1.

„Wir waren bis dahin ganz klar die bessere Mannschaft“, betont Teichmann. „Aber dann haben wir einfach aufgehört zu spielen.“

In der letzten halben Stunde verloren die TuS-Kicker dann plötzlich komplett den Faden. Wohl der Auslöser: der Unterföhringer Anschlusstreffer durch Faye nach 55. Minute zum 2:3. „Dann sind wir irgendwie zusammengebrochen“, meint Teichmann. Das Drama nahm seinen Lauf: Unterföhrings Emre Altunay traf eine Viertelstunde vor dem Ende zum 3:3. Drei Minuten vor Schluss verwandelte dann Unterföhrings Faye einen Strafstoß zum 4:3 und machte damit das Unterföhringer Comeback perfekt.

Besonders bitter obendrein: Alexander Zetterer sah im Rahmen eben dieser Elfmeter-Aktion die rote Karte. Auch das passte irgendwie zu diesem ebenso gebrauchten wie auch äußerst bitteren Sonntagnachmittag des TuS Holzkirchen.

FC Unterföhring – TuS Holzkirchen 4:3 (1:1)

TuS Holzkirchen: Lewerenz – Keskin, Zetterer, Suheil Amadodin (83. Johannisborg), Korkor, J. Gerg, Haunolder (63. Mayer), A. Bauer, Lindner, Nag (55. Hofinger), Krepek.

Tore: 1:0 Faye (28.), 1:1 Lindner (31.), 1:2 Haunolder (48.), 1:3 Zetterer (50./Foulelfmeter), 2:3 Faye (55.), 3:3 Altunay (75.), 4:3 Faye (Foulelfmeter/87.).

Schiedsrichterin: Paulina Koch.

Zuschauer: 180.

Gelbe Karten: B. Bahadir – Lindner, Suheil Amadodin, Krepek.

Rote Karte: Zetterer (TuS/87.).