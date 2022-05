Nach 2:2 in Aßling: Nächste schwere Aufgabe für die SG Otterfing/Holzkirchen

Ein Fußball schlägt im Netz ein. (Symbolbild) © mis

Die SG Otterfing/Holzkirchen trauert zwei liegen gelassenen Punkten hinterher, kann aber direkt nachlegen. Der SV Parsberg verliert erneut knapp.

Landkreis – Die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen haben in der Bezirksliga 1 am vergangenen Wochenende einen Punkt geholt. Die Pause ist kurz, bereits am heutigen Dienstagabend wartet das Nachholspiel beim ESV München-Freimann. Ohne Zähler kehrte in der Kreisklasse 2 der SV Parsberg vom Auswärtsspiel in Bichl zurück, die SG Darching/Hartpenning war spielfrei.

TSV Aßling – Otterfing/Holzkir. 2:2 (2:2)

Tore: 1:0 Hofmann (9.), 1:1 Gratz (14.), 2:1 Funkenhauser (20.), 2:2 Engl (34.).

„Vor dem Spiel hätte wahrscheinlich jeder von uns das Unentschieden unterschrieben, nach dem Spiel haben wir uns aber etwas geärgert, dass wir nicht gewonnen haben“, berichtete SG-Trainer Artur Zigelski nach der Punkteteilung beim Tabellennachbarn. Die Damen lieferten sich im ersten Durchgang ein ausgeglichenes Spiel. Die Aßlingerinnen nutzten zwei ihrer drei Torchancen und gingen zweimal in Front. Alicia Gratz hatte in Stürmermanier zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, Christiane Engl besorgte mit einem Alleingang den 2:2-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste überlegen, konnten ihre zahlreichen guten Möglichkeiten aber nicht nutzen. So hielt Keeperin Uli Giesa mit einem „Monster-Reflex“ (Zigelski) den Punktgewinn fest. „Der Ball wollte nach der Pause einfach nicht mehr rein. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, können mit dem Punkt aber gut leben“, resümierte Zigelski.

Am heutigen Dienstag sind die Kickerinnen aus dem Landkreis-Norden um 18.30 Uhr beim ESV München-Freimann zu Gast. Das Hinspiel entschied die SG mit 3:0 für sich. Allerdings hat sich Freimann inzwischen an der Tabellenspitze etabliert und kämpft mit Langengeisling um den Aufstieg. „Unser Kader ist der gleiche wie in Aßling, wir wollen versuchen, einen Punkt mitzunehmen“, sagt Zigelski.

SG Bichl/Penzberg – SV Parsberg 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Lecce (10.).

Wie schon beim Hinspiel in Parsberg vor wenigen Wochen mussten sich die SV-Damen am Wochenende der SG Bichl/Penzberg mit 0:1 geschlagen geben. Die Gastgeberinnen legten bereits in der zehnten Minute nach einem stark herausgespielten Konter das 1:0 vor. Die Parsbergerinnen konnten im Anschluss zwar immer wieder Druck auf das heimische Gehäuse aufbauen und erspielten sich auch gute Chancen. Allerdings wollte auch dieses Mal kein Treffer für den SV Parsberg fallen. „Wir hatten gute Möglichkeiten, sind defensiv kompakt gestanden und haben nach dem 0:1 kaum mehr Chancen zugelassen. Trotzdem ist es uns wieder nicht gelungen, ein Unentschieden zu holen, das verdient gewesen wäre“, resümierte SV-Trainer Tim Zigelski. ts