Nach Trainer-Rücktritt: TuS Holzkirchen geht in Abstiegskracher gegen Dachau

Teilen

„Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“: Maximilian Drum (r.) freut sich auf seine neue Aufgabe im Trainer-Duo mit Thomas Zetterer. Vorgänger Joe Albersinger (l.) war unter der Woche zurückgetreten. © Thomas Plettenberg

Es soll ein ganz besonderer Samstag werden für den TuS Holzkirchen. Nach dem Rücktritt von Chefcoach Joe Albersinger will das Team unbedingt den wichtigen Sieg gegen Dachau einfahren.

Holzkirchen – Es soll ein ganz besonderer Samstag werden für den TuS Holzkirchen. Gleich in doppelter Hinsicht: Einerseits wird endlich die brandneue Sitzplatztribüne an der Haidstraße eingeweiht. Andererseits möchte der TuS nach dem Rücktritt von Chefcoach Joe Albersinger zu Beginn der Woche (wir berichteten) unbedingt den so wichtigen Sieg im Heimspiel gegen den ASV Dachau einfahren.

„Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe“, sagt Interimstrainer Maximilian Drum. „Im Verein müssen wir jetzt alle zusammenhalten, um die Liga zu halten.“ Keine leichte Aufgabe nach den jüngsten Resultaten. Nur ein Pünktchen trennt die TuS-Kicker vor der Partie am Samstag von den Relegationsplätzen.

Gerade das so bittere 1:3 in Unterföhring vor einer Woche, als die Grün-Weißen eine bärenstarke Leistung ablieferten, aber sich am Ende nicht belohnten, dürfte manchen Spielern noch in den Kleidern stecken. „Uns hat eigentlich immer nur der erste Schritt, das erste Tor gefehlt“, gibt Drum zu bedenken. „Gerade in der ersten Phase haben wird das Spielgeschehen zumeist dominiert.“ Und doch blieben gerade im Fußballjahr 2023 - trotz ansprechender Leistungen - oftmals die Ergebnisse aus. Nur zwei Siege stehen bislang zu Buche. Doch beobachtet man die ersten Trainingseinheiten unter dem neuen Übungsleiter-Tandem Drum und Thomas Zetterer, so fällt auf: Die Laune ist gut. Es herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung. „Wir haben viele Einzelgespräche geführt“, erklärt Drum. „Es ist wichtig, dass wir die richtige Einstellung auf den Platz bekommen.“

Denn klar ist auch: Der TuS Holzkirchen hat es – aufgrund der Tabellensituation - noch selbst in der Hand und kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Dafür wäre ein Dreier am Samstag vor heimischem Publikum gegen Dachau natürlich eminent wichtig. „Ich habe mir ein paar Spiele von ihnen angesehen und konnte eine gewisse Spielanlage erkennen“, berichtet Drum. „Ich sehe uns aber aufgrund unserer Heimstärke im Vorteil.“

Nicht zuletzt auch, weil der Interimstrainer personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig für Andreas Bauer dürfte nach einem Kieferbruch die Saison wohl vorbei sein. Auch Sean Erten hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen und steht damit wieder zur Verfügung. „Er ist aber noch nicht ganz bei 100 Prozent“, glaubt Drum.

Unterdessen hat der Holzkirchner Trainer das größte Problem in der schwachen Chancenverwertung seiner Schützlinge ausgemacht. „Sie ist nicht gut“, betätigt er. „Aber wir geben uns ganz sicher nicht auf, auch weil wir eine richtig gute Mannschaft sind.“ Das können die Grün-Weißen am Samstag zeigen, wenn es zu Hause gegen den ASV Dachau um sehr viel geht.

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Haidstraße Holzkirchen.

Es fehlt: Andreas Bauer.

meh