4:2 nach 0:2: Schliersee dreht Rückstand gegen Fischbachau

Darching II weiter punktlos

In der A-Klasse dreht der TSV Schliersee einen Rückstand gegen Fischbachau. Die zweiten Mannschaften aus Kreuth und Miesbach siegen.

Landkreis – Der TSV Schliersee feiert gegen Fischbachau ein fulminantes Comeback. Darchings Kreisklassenreserve bleibt weiter ohne einen Punkt, während sich Parsberg mit einem Dreier meldet. Die zweiten Mannschaften aus Miesbach und Kreuth gewinnen souverän.

Gruppe 13

FC Real Kreuth II –Lenggrieser SC II 5:2 (3:0)

Tore: 1:0 Maurer (18.), 2:0 Samoila (29.), 3:0 L. Frank (35.), 3:1 Scheck (54./FE), 4:1/5:1 L. Frank (77./79.), 5:2 Haug (87.).

Ein überzeugendes Spiel hat der FC Real Kreuth im Duell der Reserven gegen den Lenggrieser SC gezeigt. Während das Kreisligaduell der beiden Vereine mit einem torlosen Unentschieden endete, konnten sich die Zuschauer in der A-Klasse über sieben Tore freuen. Nach 90 Minuten gewannen die Kreuther mit 5:2. Dabei überzeugten die Gastgeber auf einem schwer bespielbaren Platz. „Das war eine klare Angelegenheit“, findet Kreuths Trainer Franz Breunig. Mit dem Dreier sprang die Kreuther Reserve zumindest über Nacht auf den begehrten dritten Platz, der zur Aufstiegsrunde berechtigen würde. Nach einer Ecke brachte Karli Maurer die Enterbacher in Front, Lukas Frank trug mit seinen drei Toren erheblich zum deutlichen Erfolg bei. Außerdem traf Dan Petru Samoila. „Das war eine relativ einseitige Partie, wir haben recht gut gespielt und wollen am Donnerstag in Waakirchen nachlegen“, sagt Breunig. Da wird die aufgrund eines Unwetters abgebrochene Partie nachgeholt.

Gruppe 14

SV Miesbach II – Türk Spor Hausham 3:1 (3:0)

Tore: 1:0 Kram (5.), 2:0/3:0 Morena (27./35.), 3:1 Majdic (69./FE).

Rot: Killi (90.+4/Türk Spor/Unsportlichkeit).

Die Miesbacher Reserve hat eine hitzige Partie gegen Türk Spor Hausham mit 3:1 für sich entschieden. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben gleich die Tore gemacht“, findet Miesbach-Trainer Christian Pralas. Benjamin Kram und zweimal Gian-Luca Morena sorgten nach einer guten halben Stunde für die Miesbacher Treffer. „So haben wir uns ein Polster herausgespielt, dass wir locker runtergespielt haben“, sagt Pralas. Aufseiten der Gäste ist Trainer Murat Altuntas im Großen und Ganzen zufrieden. Weil seine Torhüter verletzt ausgefallen waren, hütete Alexander Oprita den Kasten der Haushamer. „Er hat seine Aufgabe hervorragend gemacht“, lobt Altuntas. „Ich habe eine junge, dynamische und lernfähige Mannschaft, die jeden Gegner schlagen kann. Ein Punkt gegen Miesbach wäre gerecht gewesen.“ Mehr als der Anschlusstreffer durch Tom Majdic war allerdings nicht drin. In der Nachspielzeit flog Kerim Killi nach einer Rudelbildung vom Platz. Altuntas hadert mit der Leistung des Schiedsrichters. „Natürlich ist das meine Ansicht. Aber ich finde, dass der Schiedsrichter nicht ganz unparteiisch war.“ Pralas hingegen bescheinigt dem Referee eine gute Spielleitung.

SV Parsberg – DJK Darching II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Harzer (23.), 2:0 Pötzinger (51.).

Die zweite Mannschaft der DJK Darching hat nun einmal gegen alle Gegner in ihrer A-Klassengruppe gespielt und steht weiterhin ohne Punkt da. Auch gegen den Vorletzten Parsberg setzte es eine Niederlage. „Wir kamen stark dezimiert nach Parsberg“, schildert DJK-Trainer Andreas Hallmannsecker. „Es kam wenig Spielfluss zusammen und wurde viel mit hohen Bällen gearbeitet.“ Dennoch will er auf der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte aufbauen. Letztlich war Parsberg die effizientere Mannschaft. Die Hausherren freuen sich über die drei Punkte, doch so richtig zufrieden mit der Leistung sind sie auch nicht. „Das war nicht so gut von uns, aber wir haben gewonnen“, resümiert Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Vor allem in der Chancenauswertung müsse die Mannschaft von Trainer Bernd Bleinroth noch besser werden. „Heute sind wir in der Defensive super gestanden und haben keine Großchance zugelassen“, freut sich Ohneberg. „Wir haben endlich wieder drei Punkte geholt und wollen den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen.“ Ein Sonderlob gibt es für Schiedsrichter Tristan Waschke. „Er ist noch sehr jung, hat aber das Spiel mit klaren Ansagen jederzeit im Griff gehabt.“

TSV Schliersee – SF Fischbachau 4:2 (0:1)

Tore: 0:1 Kraushofer (35.), 0:2 Isenmann (66.), 1:2 T. Löw (71.), 2:2 Jähne (72.), 3:2 T. Löw (82.), 4:2 Simsch (90.+3).

„Ich bin ziemlich geknickt“, sagt Thomas Gschwendtner am Sonntagabend. Kurz zuvor haben seine SF Fischbachau eine 2:0-Führung gegen Schliersee aus der Hand gegeben. „Der Fußballgott war nicht auf unserer Seite.“ Zwar sei seine Mannschaft nach einer hervorragenden ersten Hälfte mit einem verdienten 1:0 in die Kabinen gegangen und habe wenig später auf 2:0 erhöht. „Aber dann ist das Spiel innerhalb von einer Situation gekippt“, schildert Gschwendtner. Denn die Schlierseer kamen mit einem fulminanten Doppelschlag durch Thomas Löw und Korbinian Jähne zurück. „Der Sieg ist aufgrund der zweiten Hälfte völlig verdient“, findet Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. Nur zehn Minuten nach dem Ausgleich legte Löw noch einen drauf und drehte das Spiel Martin Simsch sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. „Nach dem 2:0 für Fischbachau war es ein Spiel auf ein Tor“, findet Quinz. Und auch Gschwendtner gesteht sich ein: „Wer nie aufgibt und so zurückkommt, hat verdient gewonnen.“