„Unsere Linien waren eine Katastrophe“: TuS Holzkirchen erhält neues Markierungsgerät

Teilen

Drei statt 20 Liter Farbe pro Platz: Thomas Zanker demonstriert das neue Markierungsgerät. FOTO: PRIVAT © Privat

An der Haidstraße in Holzkirchen gibt es fortan ein neues Markierungsgerät. TuS-Abteilungsleiter Zetterer will die Infrastruktur weiter verbessern.

Holzkirchen – Seit Thomas Zetterer als Abteilungsleiter das Zepter beim TuS Holzkirchen innehat, verfolgt er ein ganz besonderes Ziel: Er möchte die Infrastruktur rund um den TuS und die Holzkirchner Haidstraße schrittweise verbessern. Dazu passt das brandneue Markierungsgerät, das die Holzkirchner nun erhalten haben. „Das kommt auch in der Bundesliga zum Einsatz“, freut sich Zetterer. „Wir wollen in unsere Anlage investieren, um sie damit auch auf ein ordentliches Landesliga-Niveau zu bringen.“

„Viel nachhaltiger“: TuS Holzkirchen rüstet an der Haidstaße auf

Das Besondere bei diesem Hilfsmittel dürfte sicherlich in der Effektivität liegen. „Wir sind damit deutlich schneller und brauchen auch viel weniger Farbe“, betont Zetterer. Während herkömmliche Geräte bei einem Fußballplatz rund 17 bis 20 Liter an Farbe verbrauchen, sind es bei der Ausführung der Firma Arcus Sport rund drei.

„Es ist viel nachhaltiger“, erläutert Thomas Zanker von Arcus Sport. „Der große Unterschied liegt dabei neben dem tatsächlichen Verbrauch in der Haltbarkeit bei Nässe und Regen.“ Eine große Ersparnis für den TuS also.

TuS Holzkirchen veranstaltet Info-Tag für Oberland-Vereine

Aber das alleine ist es nicht. „Unsere Linien waren zuletzt einfach eine Katastrophe“, gibt Zetterer zu bedenken. „Sie haben uns jetzt auch in die Geheimnisse der Platzmarkierung eingeführt.“ Die Linien werden mit der neuen Technologie durch sogenannte Runddüsen nun aufgesprüht.

Für interessierte Vereine aus der Region möchte der TuS Holzkirchen zeitnah einen Info-Tag veranstalten. Vielleicht wird dort dann auch der eine oder andere Verein aus dem Oberland von diesem neuen Prinzip überzeugt. (Markus Eham)