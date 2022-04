Nachholspiele in der Hinterhand: Wörnsmühl kann an Spitze heranrücken

Teilen

Das A-Klassen-Spiel zwischen den SF Fischbachau (grau) und dem SC Wörnsmühl. © MKF_MaxKalup

Durch seine Nachholspiele hat der SC Wörnsmühl noch die Chance in das Aufstiegsrennen der A-Klasse einzugreifen. Los geht es bei den SF Föching.

Föching – Immer wieder werden im Frühjahr Spiele in der A-Klasse nachgeholt, weil sie wegen Unbespielbarkeit der Plätze nicht durchgeführt werden konnten. Manchmal sind das Spiele aus dem November, manchmal auch von einem erneuten Wintereinbruch im Frühling. Am heutigen Donnerstag findet jeweils ein Spiel beider Sorten statt. Die SF Föching empfangen ab 19.30 Uhr den SC Wörnsmühl zum Nachholspiel vom 16. Spieltag. Zu gleicher Zeit treffen der SC Wall und der SV Parsberg aufeinander. Ein Spiel, das eigentlich am vergangenen Wochenende hätte stattfinden hätte sollen.

Die SF Föching wehren sich mit aller Kraft gegen den Abstieg, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet langsam. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den Vorletzten, Parsberg, sieben Punkte. Noch einmal zwei Zähler mehr hat der SC Wall auf dem Konto. Wörnsmühl hingegen kann nach einem genauen Blick auf die Tabelle doch noch mit dem direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse liebäugeln. Denn während die Konkurrenz teilweise schon 17 oder gar 18 Spiele auf dem Konto hat, kann Wörnsmühl mit Siegen in ihren Nachholspielen gegen Föching, Parsberg und die SG Waakirchen/Schaftlach noch einmal oben angreifen. emi