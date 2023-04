Nächste knappe Niederlage: TuS Holzkirchen verliert 0:1 beim SB Chiemgau Traunstein

Joe Albersinger, Trainer des TuS Holzkirchen © Thomas Plettenberg

Es läuft momentan einfach nicht beim TuS Holzkirchen: Beim SB Chiemgau Traunstein kassierte er die nächste knappe Niederlage.

Holzkirchen – 2023 ist bislang noch nicht das Jahr des TuS Holzkirchen. In fußballerischer Hinsicht zumindest. Ein gewisser Frust macht sich bei den Landesliga-Fußballern der Grün-Weißen breit – insbesondere nach der erneut knappen 0:1-Pleite beim SB Chiemgau Traunstein am Freitag. Nicht zuletzt bei TuS-Kapitän Benedikt Zeisel. „Das ist alles unglücklich bis deprimierend“, sagt Holzkirchens Schlussmann. „Wir haben gute Chancen und lassen sie liegen. Der Gegner hat kaum welche, macht aber das Tor.“ Eine Erkenntnis, die sich durch die bisherigen Partien des TuS Holzkirchen in diesem Kalenderjahr zieht. Vier Partien, drei davon gingen knapp verloren und nur ein Pünktchen haben die Grün-Weißen bislang auf ihrer Haben-Seite (2:2-Unentschieden nach 2:0-Führung beim SV Pullach).

„Eigentlich haben wir am Freitag in Traunstein auch ein richtig gutes Spiel gemacht“, betont TuS-Coach Joe Albersinger. Seine Mannschaft habe „top funktioniert“. Dennoch gab eben diese eine Situation aus der 57. Minute den Ausschlag und brachte den TuS Holzkirchen damit zumindest um den Punktgewinn. Besonders bitter für die TuS-Kicker obendrein: Traunsteins Patrick Dressl trat eine Ecke von rechts so gut, dass sich diese über den einigermaßen überraschten Zeisel im TuS-Kasten ins Netz senkte. Ein direktes Ecken-Tor. „Den wollte er ganz sicher nicht so“, vermutet Albersinger. „Aber er fällt dann genau so rein.“ Unglücklich für die TuS-Kicker.

Unterdessen war bereits vor dem Anpfiff klar, dass die Holzkirchner auf ihren angeschlagenen Toptorjäger Christopher Korkor verzichten mussten. Der Ausfall sei schon bitter gewesen, aber „es war für uns definitiv zu kompensieren“. So rückte - im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen Bruckmühl vor einer Woche – Anes Ziljkic in den Angriff, ansonsten blieb die TuS-Elf unverändert.

Ziljkic trifft nur die Latte

Dabei zeigten sich die Gastgeber aus dem Chiemgau insbesondere in der Anfangsphase überaus forsch. Nach einer Ecke von der linken Seite bekam Standardschütze und Ex-Profi Thomas Steinherr das Leder erneut vor die Füße und zirkelte das den Ball aus halbrechter Position gefährlich auf das Holzkirchner Gehäuse. Doch Zeisel lenkte die Kugel gekonnt über den Kasten. „Danach ist es ein umkämpftes Landesliga-Spiel gewesen“, findet Albersinger.

Die beste Chance hatten aber die Grün-Weißen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Zilkjic nach einer Flanke per Kopf aus kurzer Distanz nur den Querbalken. „Eigentlich muss das unser 1:0 sein“, stellt Albersinger klar. Gerade sei aber in manchen Situationen bei seinen Schützlingen das Selbstvertrauen nicht so vorhanden – oder es fehlt einfach das Glück.

Punkteausbeute passt nicht zur Leistung

So warf seine Mannschaft insbesondere nach dem Gegentor in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Aber trotz einiger hochkarätiger Gelegenheiten wollte der erlösende Ausgleich nicht mehr gelingen. „Du bist gut im Spiel und musst am Ende mindestens mit 1:1 nach Hause fahren“, moniert Albersinger und fügt an. „Unsere Punkteausbeute passt derzeit nicht zu unseren Leistungen.“

Und genau das bleibt das große Problem des TuS Holzkirchen im Jahr 2023, in dem die Landesliga-Mannschaft erst einen einzigen Zähler holen konnte. Beim Gastspiel in Traunstein an diesem Freitagabend wäre sicherlich wieder mehr drin gewesen. Immerhin haben die Grün-Weißen schon am Mittwoch die Chance, es besser zu machen. Der TSV Wasserburg ist zum Nachholspiel zu Gast an der Haidstraße. meh

SB Chiemgau Traunstein – TuS Holzkirchen 1:0 (0:0)

TuS: Zeisel - Keskin (65. Mayer), Zetterer, Lechner (78. Chauque), Drum (64. Bauer), Haunolder, Lindner (78. Mittermaier), Mehring, Seidl, Ziljkic (64. Erten), Krepek.

Tor: 1:0 Dressl (57.).

Gelbe Karten: Dressl - Seidl, Drum, Erten, Haunolder.

Schiedsrichter: Florian Braunsperger.

Zuschauer: 384.