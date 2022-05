Nah dran an der Überraschung: Starker FC Real Kreuth unterliegt Meister FC Deisenhofen mit 0:2

Kreuths Trainer Reiner Leitl ist mit der Saison seiner Mannschaft absolut zufrieden. © MM

Eine richtig starke Vorstellung zeigte der FC Real Kreuth am letzten Spieltag der Kreisliga 1. Die Kicker vom Enterbach lieferten dem FC Deisenhofen II ein offenes Duell. Am Ende setzten sich die Gäste aus der Münchner Vorstadt zwar mit 2:0 durch, die Vorstellung der Hausherren, für die es um nichts mehr ging, war aber aller Ehren wert.

„Es war ein tolles Spiel für die Zuschauer, und es ist schade, dass wir nicht mehr punkten konnten“, findet Real-Trainer Reiner Leitl. „Die Mannschaft hätte es verdient gehabt. Mit der Leistung aller Spieler meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

Die Sektkorken knallten am Ende aber eher bei den Gästen, die sich durch den Auswärtssieg im Landkreis-Süden den direkten Aufstieg in die Bezirksliga gesichert hatten. Bereits in der Anfangsphase hatten die Königlichen gute Chancen. Franz Huber scheiterte gleich zwei Mal im Abschluss. Zudem hatte Moritz Mack die Kreuther Führung auf dem Fuß. Sehr sehenswert war der Spielzug der Kreuther vor der letztlich besten Möglichkeit des ersten Durchgangs, als Huber bei einem Alleingang wegen vermeintlichen Abseits zurückgepfiffen wurde.

So kam es, wie es kommen musste: Die Kreuther gerieten durch ein Eigentor nach einer Ecke ins Hintertreffen. Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Pause.

Nach einer Stunde machten die Gastgeber auf und drückten auf den Ausgleich. Das Tor machte aber erneut der Tabellenführer aus Deisenhofen bei einem Konter, der zum 0:2 führte.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Alle haben gearbeitet bis zum Schluss. Deisenhofen wollte den Aufstieg unbedingt aus eigener Kraft perfekt machen – und das ist über die ganze Saison gesehen auch verdient“, stellt Leitl fest.

Die Kicker vom Enterbach beschließen die Spielzeit damit auf einem soliden siebten Tabellenplatz, während Deisenhofen sein Glück zur neuen Spielzeit in der Bezirksliga versuchen darf. „Wenn man die Widrigkeiten und die zahlreichen Ausfälle betrachtet, bin ich mit der Saison insgesamt sehr zufrieden“, fasst Leitl seine Bilanz zusammen. „Wir haben in der Rückrunde 14 Punkte geholt, und das passt für uns auch so.“

Die Kreuther rüsten sich also für die nächste Spielzeit und sind dabei um die Erkenntnis reicher, dass man mögliche personelle Ausfälle auch in größerer Anzahl jederzeit auch aus der zweiten Reihe auffüllen kann. Nicht umsonst beendete die zweite Mannschaft die Saison in der B-Klasse als Tabellenerster und Aufsteiger.

FC Real Kreuth – FC Deisenhofen II 0:2 (0:1)

FC Real Kreuth: Waldschütz – Schmid, Egger, Götschl, T. Frank – Sandra, Yilmazer, Kölbl, L. Frank – Mack, L. Frank.

Tore: 0:1 Giesen (21.), 0:2 Ngeukeu (64.). Gelbe Karten: keine – Kolb, Yordanov, Huber.

Schiedsrichter: Melissa Schreiner.

Zuschauer: 200.