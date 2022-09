A-Klasse: Nicht lange genug auf Augenhöhe

Chancen auf beiden Seiten gab es im Ortsderby zwischen den SF Fischbachau (in Grau) und dem SC Wörnsmühl. In dieser Szene ist Anton Bucher einen Tick schneller als sein Gegenspieler Marinus Mayr (in Gelb). © Ralf Poeplau

Im Tegernseer Tal ist bereits der erste Trainerwechsel in der A-Klasse Thema, im Schlierach-/Leitzachtal feiert der TSV Schliersee einen Kantersieg.

Landkreis – In den A-Klassen sichern sich Fischbachau und Kreuth II wichtige Derbysiege. Parsberg muss das Spiel gegen den SC Wall absagen, und Miesbachs Kreisligareserve schlägt Darching II. Schliersee landet einen Kantersieg über Türk Spor Hausham.

Gruppe 13

Waakirchen/Schaftlach – Gaißach/Wackersb. 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 Angermeier (4.), 1:1 Nickisch (7.), 1:2 Angermeier (65.), 1:3 Willibald (90.+4).

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat gegen den Tabellenführer SG Gaißach/Wackersberg ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende keine Punkte geholt. Trotzdem bewies die Mannschaft von Trainer Vincent Lechner, dass die deutliche 1:7-Klatsche gegen Kreuth II am vergangenen Donnerstag ein Ausrutscher war. „Wir waren mindestens auf Augenhöhe und hatten in meinen Augen die besseren Torchancen“, findet Lechner. Gerade nach der turbulenten Anfangsphase beim Stand von 1:1 hätte das Pendel durchaus auch in Richtung der Hausherren schwingen können. „Das ist momentan unser größtes Manko, dass wir die Chancen nicht verwerten“, ärgert sich der Coach. „Aber immerhin waren Einsatz und Laufbereitschaft wieder besser.“

FC Real Kreuth II – SG Tegernseer Tal 5:2 (2:0)

Tore: 1:0 Samoila (32.), 2:0 Sandra (36.), 3:0 L. Frank (48.), 3:1 Möhwald (51.), 4:1 Erlacher (56.), 4:2 Kumar (75.), 5:2 Bargenda (90.+3).

Eigentlich hätte es für die neu gegründete SG Tegernseer Tal schon in diesem Jahr eher in Richtung Aufstieg gehen sollen. Spätestens nach der erneuten Derby-Niederlage gegen den FC Real Kreuth II findet sich die Mannschaft von Trainer Björn Burhenne aber im Abstiegskampf wieder. „Ich habe dem Verein schon nach dem Waakirchen-Spiel angeboten, meinen Hut zu nehmen, aber sowohl Spieler als auch Vorstand sind mit meiner Arbeit zufrieden, auch wenn es die Ergebnisse nicht widerspiegeln“, erzählt Burhenne. Er wolle aber nicht wegrennen und sich aus der schwierigen Situation herausarbeiten. „Die Jungs haben Bock, ich habe Bock, und gemeinsam stoßen wir den Bock irgendwann um.“ Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte führten die Kreuther im Derby nach zwei Freistoßen mit 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhten die Hausherren auf 3:0. „Dann war die Messe gelesen. Das war eine ordentliche Leistung von uns und ein verdienter Sieg“, findet FC-Trainer Franz Breunig.

Gruppe 14

SV Miesbach II – DJK Darching II 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Magritsch (30.), 2:0 Kalthom (40.), 3:0 Wammetsberger (59.), 3:1 Killer (82.).

Die Reserve der DJK Darching hat trotz eines starken Beginns gegen den SV Miesbach II erneut keine Punkte geholt. Markus Pallauf scheiterte in der Anfangsphase zweimal am Pfosten. „Wir hätten auch 1:0 in Führung gehen können“, findet DJK-Coach Andreas Hallmannsecker. Doch den Treffer erzielten die Miesbacher mit ihrem ersten Angriff. „Wir haben ein bisschen gebraucht, waren dann aber gerade nach der Führung die bessere Mannschaft“, sagt Miesbachs Trainer Christian Pralas. Trotzdem gaben sich die Darchinger nicht auf und arbeiteten auch nach dem 0:3 weiter. Mit Erfolg: Michael Killer verkürzte noch auf 1:3. „Wir stehen zwar wieder mit leeren Händen da, aber die Moral und der Kampfgeist stimmen“, sagt Hallmannsecker.

SF Fischbachau – SC Wörnsmühl 2:0 (1:0)

Tore: 1:0/2:0 Isenmann (40./6.).

Seinen Spielbericht zum Derbysieg gegen den SC Wörnsmühl begann Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner mit einem Lob für den Schiedsrichter Wolfgang Kling. „Der Schiri hat die Spieler machen lassen. Bei einem Gemeinde-Derby vor fast 300 Leuten wird nicht nur Schach gespielt“, sagt Gschwendtner. Trotz des kämpferischen Einsatzes beider Mannschaften sei die Partie aber nicht unfair gewesen. Die ersten Spielminuten waren gleich furios mit Chancen auf beiden Seiten. „Danach war es unansehnlich“, sagt Gschwedtner. Erst kurz vor dem Seitenwechsel war es Heinrich Isenmann mit seinem ersten Treffer, der den Knoten platzen ließ. „In der zweiten Hälfte haben wir das auch spielerisch besser umgesetzt“, freut sich der Coach. Den zweiten Treffer legte Isenmann nach einer guten Stunde nach. Einen dritten Treffer verwehrte ihm der Schiedsrichter, der den Ball nicht ganz über der Linie wahrgenommen hatte.

TSV Schliersee – Türk Sp. Hausham 8:1 (3:1)

Tore: 1:0 Leitner (13.), 2:0 Jähne (24.), 2:1 Stuck (34.), 3:1 P. Fischer (45.+1/FE), 4:1 T. Löw (51.), 5:1 Leitner (55.), 6:1 Jähne (58.), 7:1 Jähne (60.), 8:1 Leitner (86.).

Gelb-Rot: Scurta (Türk Spor/45./Unsportlichkeit).

Der TSV Schliersee hat gegen Türk Spor Hausham ein wahres Schützenfest gefeiert. Die acht Tore erzielten Korbinian Jähne, Franz Leitner (je drei Tore), Peter Fischer und Thomas Löw. „Der Sieg für uns geht völlig in Ordnung“, resümiert Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. Kurz vor dem Seitenwechsel flog Haushams Torhüter Marius Scurtu mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Den fälligen Elfmeter verwandelte Fischer. „Nach der Gelb-Roten ging es nur noch in eine Richtung“, sagt Quinz. „Wir konnten uns vor allem in der zweiten Hälfte viele Hochkaräter herausspielen.“ emi