Nichts zu holen für Kreuther Reserve

Ein Traumtor besiegelte die Kreuther Niederlage. (Symbolbild) © via IMAGO

Beim Tabellenführer SG Gaißach/Wackersberg war für den FC Real Kreuth II nichts zu holen.

Kreuth – Gegen den Tabellenführer der A-Klassen- Gruppe 13 gab es für die zuletzt erfolgsverwöhnte Kreuther Kreisligareserve nichts zu holen. Die Gastgeber der SG Gaißach/Wackersberg legten von Beginn an offensiv los und erarbeiteten sich einige Einschussmöglichkeiten. Schon in der 6. Spielminute musste der ansonsten starke Kreuther Torhüter Toni Franz das erste Mal hinter sich greifen. „Das war die beste Mannschaft in der Liga“, findet FC-Sprecher Sigi Frank.

Dennoch hielten die Gäste lange den knappen 0:1-Rückstand, obgleich die Spielgemeinschaft sich eine Vielzahl an Chancen herausspielen konnte. Ein Traumtor aus großer Distanz brachte dann die Entscheidung zugunsten der Tabellenführer. „Das war ein verdienter Sieg, von dem wir uns nicht unterkriegen lassen“, sagt Frank. emi

SG Gaißach/Wackersberg – FC Real Kreuth II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Angermeier (6.), 2:0 Willibald (81.).