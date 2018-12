Starke Leistung als Trost für die SF Föching

Niederlage beim ESV Rosenheim

von Dieter Dorby

Wenn man unten drin steht, läuft es umso schlechter. Diese Erfahrung müssen derzeit die Sportfreunde Föching in der Handball-Bezirksliga Staffel 2 machen.

Einen einzigen Zähler hat das Team von Trainer Michael Hahn bislang auf dem Konto, umso mehr hatten sich Mannschaft und Trainer für das Spiel beim ESV Rosenheim vorgenommen. Fast hätte es geklappt mit dem ersten Sieg, doch am Ende mit 30:29 die Nase vorn.

„Dabei waren wir diesmal besonders motiviert, weil wir noch nie in Rosenheim gewonnen haben“, sagt Hahn. „Diese Serie wollten wir brechen.“ Und fast hätte es geklappt. „Im Angriff waren wir richtig stark. Und wir waren auch vom Spielverlauf auf Augenhöhe.“ Aber nur bis zur 23. Minute: Dann ließen die Sportfreunde zu viel zu und vergaßen selbst zu treffen. Und so lag der ESV zur halbzeit mit 19:15 vorne.

In der Pause legte Hahn den Finger in die Wunde: „Wir waren defensiv zu nachlässig. 19 Tore in einer Halbzeit – wenn wir so weitergemacht hätten, hätten wir am Ende 40 Tore kassiert.“ Immerhin überzeugte ihn Föchings Offensivkraft. „Wenn man auswärts 29 Tore wirft, muss man gewinnen.“

Unter dem Strich stellt Hahn seinem Team ein gutes Zeugnis aus. „Abgesehen von unserer zwischenzeitlichen Defensivschwäche haben wir eine starke Leistung gezeigt. Wir haben gefightet und waren auch elf Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte ohne Gegentor.“ Was zum 19:19 führte. Diesen Kampfgeist will Hahn nächsten Samstag gegen den TSV Brannenburg wieder sehen. Der Tabellenzehnte steht auf dem Platz, den Föching zum Klassenerhalt braucht.

ddy

SF Föching: Kreidl 5, Richter 5, Rackowitz 5, Hahn 4, Kalklösch 4, Nagl 3, Kuchenbrod 2, Meyer 1, Oset, Breu.