Niederlagen für Hausham und Miesbach

Sieht Steigerungspotenzial beim SV Miesbach: Trainer Hans-Werner Grünwald. © TP

Miesbach/Hausham – Jeweils eine Niederlage mussten am vergangenen Wochenende die beiden Kreisligisten SG Hausham und SV Miesbach einstecken.

TSV Oberpframmern – SV Miesbach 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Ostner (18.), 2:0 Köster (38.), 3:0 Esterl (61.), 3:1 Stoib (75.), 4:1 Huber (82.), 5:1 Huber (88.).

Eine klare Niederlage kassierten ersatzgeschwächte Miesbacher beim Münchner Kreisligisten TSV Oberpframmern. Vor allem in der Defensive musste Coach Hans-Werner Grünwald improvisieren, was die Hausherren clever ausnutzten. Schon zur Pause führten sie mit 2:0. Den Anschlusstreffer von Florian Stoib zum zwischenzeitlichen 1:3 beantworten die Gastgeber mit zwei weiteren Toren zum 5:1-Endstand. „Wir haben in der Abwehr einfach zu viele Spieler gefehlt, aufgrund der vielen Wechsel waren wir nicht eingespielt. Wir waren in den Zweikämpfen zu zaghaft“, erklärte Grünwald. Nun hoffen die Miesbacher auf den einen oder anderen Rückkehrer. Am Samstag, 23. Juli, steigt um 15 Uhr das nächste Testspiel beim SV Pang.

SG Hausham – SV Ohlstadt 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Augscheller (57.)

Die Haushamer mussten sich im Heimspiel dem Kreisligisten SV Ohlstadt mit 0:1 geschlagen geben. „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel, konnten unsere Chancen aber nicht nutzen“, berichtete der Zweite Abteilungsleiter der Knappen, Florian Fink. Nach dem Seitenwechsel mussten Tobias Fritz und Niklas Steiger verletzt vom Feld, was zu einem Bruch im Spiel der Hausherren führte. „Nach der Pause war Ohlstadt besser. Bis auf die Verletzungen war es ein guter Test“, resümierte Fink. Der Treffer für die Gäste fiel nach einer knappen Stunde. Weiter geht es für die SG am Samstag, 23. Juli, um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG Antdorf/Iffeldorf. ts