A-Klasse: Kreuth II setzt sich in Wall durch – Hartpenning schlägt Schliersee

Noch abgefangen wurde Wall (weiß) von Kreuth. Foto: tp © tp

Dem SV Parsberg ist ein wichtiger Sieg gelungen. Im Kellerduell in Sauerlach siegte der SVP knapp mit 3:2 und machte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Miesbach – Zudem gelang Fischbachau mit dem 2:0 über Miesbach II der Sieg im Landkreis-Duell.

Meisterrunde G

SF Fischbachau – SV Miesbach II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Bucher (41.), 2:0 Isenmann (90.).

Was eine Woche für die SF Fischbachau: Nach dem Sieg unter der Woche konnten die Spüortfreunde gestern den SV Miesbach II nachlegen und pirschen sich damit in der Meisterrunde Gruppe G an die Relegationsplätze heran. „In der ersten Halbzeit war es noch sehr dürftig von beiden Teams“, resümiert Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. Trotzdem gingen seine Schützlinge mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause gehen dank Anton Bucher, Nach dem Seitenwechsel wurden die Sportfreunde stärker, verpassten es aber, für die Entscheidung zu sorgen. Das hätte sich fast noch gerächt. Doch ein Miesbacher Foulelfmeter in der Schlussphase landete neben dem Tor. Kurz vor Schluss machte Heinrich Isenmann mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar. Gschwendtner: „In der zweiten Halbzeit war die Leistung schwer in Ordnung.“

SC Wall – FC Real Kreuth II 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 H. Waldschütz (19.), 2:0 Katic (61.), 2:1 Nadler (69.), 2:2 A. Waldschütz (72./Eigentor), 2:3 Lang (85.).

Der FC Real Kreuth II darf sich über den ersten Dreier in der Meisterrunde freuen. Dabei sah es beim Gastspiel in Wall lange Zeit nicht gut aus, denn die Waller führten nach Toren von Hubert Waldschütz und Denis Katic nach einer Stunde mit 2:0, ehe Kreuth das Spiel in der Schlussphase noch drehten. „Es war eine sehr schwere und kraftraubende Partie für uns“, sagt FC-Trainer Franz Breunig. „Am Ende hatte mein Team aber mehr Körner.“ Kreuths Leo Lang sorgte fünf Minuten vor dem Schlusspfiff für den vielumjubelten Siegtreffer. „Kreuth hat nie aufgegeben“, resümiert Walls Trainer Michael Niederlöhner. „Wir haben nach dem 2:0 das Spielen eingestellt.“

Abstiegsrunde S

DJK Darching II – BCF Wolfratshausen II abg.

Die Partie wurde kurzfristig wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Abstiegsrunde T

TSV Wolfratshausen – Türk Sp. Hausham 3:3 (0:1)

Tore: 0:1 Özdemir (24.), 1:1 Knierim (49.), 1:2/1:3 (57., 58.) Borysov, 2:3/3:3 Kukeli (64., 74./beide Foulelfmeter).

Am Ende waren es wohl zwei verlorene Punkte für Türk Spor Hausham. Die Haushamer waren nach Toren von Emre Özdemir und einem Doppelschlag durch Viacheslav Borysov bereits mit 3:1 vorne, ehe der TSV noch zu zwei Foulelfmetern kam. Beide verwandelte Wolfratshausens Gentian Kukeli und sorgte damit für den 3:3-Ausgleich. „Wir ärgern uns schon ein wenig darüber“, sagt Türk Spors Abteilungsleiter Tamer Yigit, „aber am Ende war das Unentschieden nicht unverdient.“

Waakirchen/Schaftlach – SC Reichersbeuern 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Melf (52.), 0:2 Fichtner (66.), 1:2 Giglberger (88.).

Die kurze Erfolgsserie der SG Waakirchen/Schaftlach mit zuletzt sieben Punkten ist gerissen. Gegen den Tabellenersten aus Reichersbeuern musste sich die Lechner-Elf knapp mit 1:2 geschlagen geben. „Der Sieg für Reichersbeuern geht in Ordnung, weil sie mehr für das Spiel gemacht haben“, sagt SG-Coach Vincent Lechner. „Wenn wir konsequenter gespielt und ein wenig mehr Spielglück gehabt hätten, wäre ein Unentschieden drin gewesen.“

TSV Sauerlach II – SV Parsberg 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 Schweinsteiger (18.), 1:1 Ziebart (42.), 1:2 Harzer (72.), 1:3 Schwarzkopf (74.), 2:3 Zahn (85.).

Die Freude ist groß beim SV Parsberg: Durch den mühsamen 3:2-Sieg beim Schlusslicht aus Sauerlach sammelten die SV-Kicker wichtige Zähler. „Das war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt“, freut sich Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Nur das zählt.“ Die Partie bestimmten die Gäste zwar schon, aber verpassten sie es insbesondere in der ersten Hälfte, für klare Verhältnisse zu sorgen. Sauerlach glich die 1:0-Führung durch Parsbergs Franz Schweinsteiger vor der Pause aus. Der Parsberger Doppelschlag von Peter Harzer und Stefan Schwarzkopf sorgte aber nicht für Ruhe sorgen, denn Sauerlach gelang der Anschlusstreffer fünf Minuten vor dem Ende.

Abstiegsrunde U

SC Wörnsmühl – SG Tegernseer Tal 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Wörndl (66.), 1:1 Möhwald (69.).

Beim Duell zwischen dem SC Wörnsmühl und der SG Tegernseer Tal ging es hoch her. Am Ende hieß es 1:1. „Es war ein sehr umkämpftes, aber kein gutes Spiel“, meint SG-Trainer Andreas Rohnbogner. „Ich denke, dass wir aber die besseren Chancen hatten: Letztlich war es aber ein gerechtes Unentschieden.“ Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte Wörnsmühls Thomas Wörndl nach rund einer Stunde zum 1:0 getroffen. Kurz darauf folgte der Ausgleich durch Jakob Möhwald.

TSV Hartpenning – TSV Schliersee 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Weindl (15.), 2:0 Haltmair (40.), 2:1 Simsch (60./Foulelfmeter), 3:1 Weindl (76.).

Hartpennings Trainer Detlef Grafunder geriet ins Schwärmen: „Im Endeffekt hatten wir heute nur 13 Mann, die sich aber voll reingehauen haben“, sagte er nach dem 3:1-Sieg über Schliersee. Noch dazu einen überragenden Keeper Domingo Grafunder, der nach der 2:0-Führung in der schwierigen Phase mit zwei Schlierseer Foulelfmetern zumindest einen parierte. „Wir waren nicht durchschlagskräftig genug“, ärgert sich hingegen Schliersees Trainer Sebastian Fischer. Zwar konnte Martin Simsch eben per Strafstoß verkürzen, doch Hartpennings Stefan Weindl machte mit dem 3:1 in der Schlussphase alles klar. MARKUS EHAM