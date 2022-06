Noch ist nichts verloren, aber Warngau verliert in Egling ohne Auswärtstor

Teilen

Von Zweikämpfen geprägt war das Relegationshinspiel zwischen Egling und dem SV Warngau. Hier versucht Warngaus Kapitän Bernhard Estner den späteren Torschützen Thomas Edelmann vom Ball zu trennen. © Hans Lippert

Der SV Warngau muss um den Aufstieg in die Kreisklasse bangen. Das Hinspiel bei den SF Egling-Straßlach ging mit 0:1 verloren.

Warngau – Der SV Warngau hat das erste Spiel in der Relegation zur Kreisklasse gegen die SF Egling-Straßlach mit 0:1 verloren. Die Ausgangslage vor dem Relegationsrückspiel am Sonntagist für die Warngauer damit sehr ungünstig. Denn zur Niederlage gesellt sich auch noch das Problem des fehlenden Auswärtstors. Egling ist zudem die einzige Mannschaft, die in den Zugspitz-Relegationen zur Kreisklasse und zur Kreisliga im Hinspiel einen Heimsieg einfuhr.

Vor allem im ersten Durchgang waren es die Hausherren, die das Spiel mehr oder weniger nach Belieben dominierten. „Egling hat das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht“, gibt Warngaus Trainer Daniel Mayer zu, der aber gleichzeitig auch das Auftreten seiner Mannschaft anprangert. „Wir haben den Kampf überhaupt nicht angenommen und standen zu weit weg vom Gegner.“ Und so konnten sich die Eglinger Chance um Chance vor allem über Warngaus linke Seite erarbeiten. Tobias Beierbeck setzte schon nach nur drei Minuten den Ball knapp am Gehäuse des Warngauer Torhüters Michael Sonnleitner vorbei.

Mitte des ersten Durchgangs zeigte Schiedsrichter David Feistauer dann erstmals auf den Punkt elf Meter vor dem Warngauer Gehäuse. Dominik Stadler hatte den Ball an die Hand bekommen. „Ich weiß nicht, ob man den geben muss“, sagt Mayer. Thomas Edelmann verwandelte und brachte Egling in Front. Auch nach dem Treffer machten die Sportfreunde weiter Druck, hatten mehrere große Einschussmöglichkeiten. Und so gingen die Warngauer mit einem glücklichen 0:1-Rückstand in die Pause.

Sonnleitner pariert Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel kamen sie etwas besser ins Spiel, erarbeiteten sich mehr und mehr Spielanteile und je länger die Partie andauerte, desto mehr Spielkontrolle bekamen die Gäste. Angepeitscht von den Warngauer Fans, die zahlreich angereist waren, hatten die Grün-Weißen auch einige Chancen. „Die Mannschaft hat sich über die Zuschauer aus Warngau gefreut“, erzählt Mayer, der sich auch im zweiten Durchgang über einen Handelfmeter gegen seine Mannschaft ärgern musste, sich aber bei seinem Torhüter Sonnleitner bedanken konnte. Der Schlussmann parierte den zweiten Strafstoß und hielt das 0:1 fest.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Damit ist die Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) in Warngau noch erträglich. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Relegation noch drehen.“ Und auch wenn es an diesem Wochenende noch nicht klappen sollte, gibt es am kommenden Donnerstag in Holzkirchen noch einmal eine Chance. Dann geht es in einem Spiel gegen den Verlierer aus der Relegation zwischen dem ASC Geretsried (A-Klasse) und dem SV Eurasburg-Beuerberg (Kreisklasse), bei der Geretsried das Hinspiel mit 3:1 für sich entschied.

SF Egling-Straßlach - SV Warngau 1:0 (1:0)

SV Warngau: Sonnleitner - Eisenkolb, Nguema, Estner, Moritz (59. Novkovski), D. Stadler (66. Gsinn), B. Stadler (46. L. Gerr), R. Scheuck (43. Schönauer), Klaus, A. Scheuck, B. Gerr.

Tor: 1:0 Edelmann (23./HE).

Gelbe Karten: Sedlaczek, Schneider, Hatsell - keine.

Schiedsrichter: David Feistauer.

Zuschauer: 274.