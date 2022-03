Novum in Vereinsgeschichte: SG Otterfing/Arget spielt um Quali für Bezirksoberliga

Vorfreude auf spannende Spiele zeigt die A-Jugend der SG Otterfing/Arget. © Privat

Die A-Jugend der SG Otterfing/Arget spielt um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Für beide Klubs ist es das erste Mal in der Vereinsgeschichte.

Otterfing/Arget – Auf die A-Jugend der SG Otterfing/Arget wartet nach der Winter-Vorbereitung eine große Aufgabe. Nach der überraschenden Meisterschaft in der Kreisliga hat die Qualifikationsrunde für die Bezirksoberliga begonnen. Für beide Klubs ist dies ein Novum in der Vereinsgeschichte.

„Wir freuen uns auf neue Gegner und schauen, was wir gegen diese Teams ausrichten können“, erklärt Rüdiger Mühlhausen, der die Nachwuchs-Kicker aus dem Landkreis-Norden gemeinsam mit Andreas Schloss coacht. Die Stärke sei die mannschaftliche Geschlossenheit. „Der große Kern spielt seit der D-Jugend zusammen, viele sogar schon seit der F-Jugend“, berichtet Schlosser.

Im Winter bereitete sich die SG mit Online-Sitzungen, Einzelgesprächen und Konditionseinheiten vor. Sie profitierte in den vergangenen Wochen von der milden Witterung, sodass bereits auf Rasen trainiert werden konnte.

Am kommenden Wochenende empfängt man die SG Ebersberg/Steinhöring in Otterfing. Zu den weiten Auswärtsspielen in Töging und Ötting will man einen großen Bus einsetzen, der auch Platz für Fans bietet. Das erste Auswärtsspiel des Jahres haben die Nachwuchs-Kicker gewonnen. In einem intensiven Match setzten sie sich in Lenggries mit 3:1 durch. Yannick Müller brachte die Gäste in Führung und legte auch den zweiten Treffer nach. Lenggries kam heran und machte nach der Pause Druck, bis Thomas Meier in der Schlussphase mit dem dritten Treffer den Deckel drauf machte.