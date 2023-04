Nur auf dem Papier eine leichte Aufgabe: TuS Holzkirchen bei Schlusslicht Brunnthal gefordert

An den Erfolg gegen Freising will der TuS Holzkirchen um (v.l.) Alexander Zetterer, Lukas Krepek und Alexander Mehring anknüpfen.

Zweiter Sieg in Folge?

Von Sebastian Schuch schließen

Der TuS Holzkirchen geht als Favorit in die Partie beim Tabellenletzten TSV Brunnthal, ist aber gewarnt, den Gegner zu unterschätzen.

Holzkirchen – Nach dem ersten Sieg des Jahres gegen Freising ist die Stimmung bei den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen entsprechend gut. Wobei sie nie wirklich schlecht gewesen sei, betont Trainer Joe Albersinger. Schließlich hätten die Leistungen in den Spielen davor grundsätzlich gepasst – nur die Ergebnisse noch nicht. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Brunnthal will die Elf von der Haidstraße nun nachlegen.

„Wir haben eine Basis gelegt“, blickt Albersinger auf die ersten sechs Spiele des Jahres zurück. „Jetzt musst du weiter deine Punkte holen, in der Entwicklung bleiben und konzentriert und motiviert die Spiele gewinnen.“ Auf dem Papier wartet mit Brunnthal die leichteste Aufgabe in einer Liga, in der acht Spieltage vor Schluss für fast alle Mannschaften noch fast alles möglich ist. Als Elfte haben die Holzkirchner nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation, aber auch nur acht Rückstand auf das Aufstiegspendant.

Leicht ist die Aufgabe aber nur auf dem Papier. Schon das Hinspiel war lange nicht so klar, wie es der 3:0-Sieg auf den ersten Blick vermuten lässt. Zudem hat der TSV zuletzt mit fünf Toren in drei Spielen vor allem in der Offensive einen Schritt nach vorne gemacht und unter anderem dem Vierten Kirchheim ein 2:2 abgetrotzt. „Brunnthal sehe ich nicht so schlecht, wie sie in Tabelle stehen“, sagt Albersinger deshalb.

Variable TuS-Offensive

Wobei auch in der Holzkirchner Offensive wieder mehr Feuer vorhanden ist. Stefan Lechner erzielte gegen Freising das erste Tor eines klassischen Mittelstürmers in diesem Jahr. „Als Trainer musst du an den Spielern festhalten und ihnen den Rücken stärken. Dann platzt der Knoten“, erklärt Albersinger, warum er Lechner und Anes Ziljkic trotz der Flaute stets das Vertrauen gibt. Dazu weiß der Übungsleiter, dass viele seiner Mannen für ein Tor gut sind. 14 verschiedene Torschützen kann der TuS in dieser Saison bereits vorweisen.

Die meisten Treffer gehen auf das Konto von Christopher Korkor (16) und Tobias Seidl (10), die gegen Freising beide auf der Bank saßen. Korkor nach einer Verletzung, Seidl bekam eine Verschnaufpause. Ob Korkor schon gegen Brunnthal in die Startelf zurückkehrt, hält sich Albersinger aufgrund der anstehenden englischen Woche offen. Nicht mitfahren werden Sean Erten, der gegen Freising aufgrund einer Adduktorenzerrung früh ausgewechselt werden musste, und Lars Doppler (Bänderriss). Ansonsten kann er aus dem Vollen schöpfen.

Trotz der nasskalten Witterung rechnet Albersinger damit, dass die Partie stattfindet: „Wir wollen spielen und ich gehe davon aus, dass Brunnthal auch spielen will.“ Wenn der Platz es zulässt. ses

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Sportplatz an der Jahnstraße, Brunnthal.

Es fehlen: Doppler, Erten.

Schiedsrichter: Raffael Dauner.