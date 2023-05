Nur ein Sieg zählt: TSV Otterfing muss gegen den TSV Sauerlach gewinnen

Unter Erfolgsdruck: Der TSV Otterfing um Stephan Michaeli (M.) muss gegen Sauerlach gewinnen. © Max Kalup

Otterfing – Die Tabellensituation beim TSV Otterfing ist extrem angespannt, aber noch nicht hoffnungslos. Allerdings kann die Mission Klassenerhalt nur mit einer Siegesserie erfüllt werden. Drei dreifache Punktgewinne, und die prekäre Situation ist gelöst. Die erste der drei Stufen kann die Nordring-Elf vor heimischem Publikum nehmen.

Nach den massiven Regenfällen der Vorwoche wurde die Partie gegen den TSV Sauerlach auf diesen Montag verschoben. Ob vergangenen Freitag oder am heutigen Montag hat im Otterfinger Lager nichts an der Situation geändert. Nur wenn es gelingt, neun Punkte in den ausstehenden drei Partien zu erkämpfen, ist die Nordring-Elf nicht auf das Wohlwollen der Konkurrenz angewiesen.

Ein Schreckgespenst, das sich die Otterfinger selbst zuzuschreiben haben. Die Ausgangslage zum Jahreswechsel war gut. Mehr als sechs Bonuspunkte waren nicht möglich, wenn schon die Aufstiegsrunde verfehlt wurde. Aber Ende März startete eine Leidensgeschichte, die ihresgleichen sucht. Von sieben Begegnungen wurde nur eine gewonnen, und sechs Tore in sieben Spielen sind der absolute Minuswert der Abstiegsgruppe. Benedict Gulielmo, der den Trainerstab noch in diesem Monat beiseitelegen wird, appelliert an das Nordring-Gen: „Es ist zweitrangig, mit welchen Mitteln wir den TSV Sauerlach in die Knie zwingen. Wobei ein deutlicher Sieg die Moral stärken wird.“

Der Spielertrainer, der sich Anfang des Jahres im Hallentraining das Kreuzband riss, wird nach ärztlicher Diagnose erst wieder im Spätsommer selbst kicken können. Aber den Abwärtstrend der bezirksligaerfahrenen Otterfinger erklärt das nur zum kleinen Teil. Nun muss die Nordring-Elf Flagge zeigen. Oder in den Vereinsannalen den zweiten Abstieg hintereinander eintragen.