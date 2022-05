TSV Otterfing will in Bad Endorf rote Laterne abgeben

Teilen

Neu eingekleidet wurden die Kicker des TSV Otterfing vor dem letzten Saisonspiel. Wolfgang Eder (Mittlere Reihe rechts) übergab im Namen der Eder Valentin GmbH & Co. KG aus Otterfing neue Polo-Shirts, von Marvin Vogl (obere Reihe links) gab es von der Telis Finanz AG aus Holzkirchen neue Kapuzenpullover. Der TSV dankt recht herzlich. © TSV Otterfing

Mit dem Auswärtsspiel in Bad Endorf endet das Abenteuer Bezirksliga für den TSV Otterfing. Es geht noch darum, die rote Laterne abzugeben.

Otterfing – Für eine Fußballmannschaft gibt es immer Ziele. Auch wenn das Team, wie im Falle des TSV Otterfing, bereits vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Ost als sicherer Absteiger feststeht. Denn: Der TSV hat am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Bad Endorf die Möglichkeit, mit einem Sieg eine schwierige und auch oftmals frustrierende Saison zumindest nicht als Letzter abzuschließen. „Wir haben die Chance, die Saison mit einem Sieg zu beenden. Das wollen wir natürlich“, betont Otterfings Coach Mike Probst. Es wäre der erste Dreier der Nordring-Elf im Jahr 2022.

Trotz alledem richten sich die Blicke auch bei den Otterfingern auf die kommende Saison. Probst wird in der nächsten Spielzeit nicht mehr auf der Bank sitzen (wir berichteten). Dagegen wird mit dem Holzkirchner Benedict Gulielmo ein bekanntes Gesicht in der Saison 2022/23 das Traineramt übernehmen. „Natürlich haben wir darüber gesprochen“, berichtet Probst über den Austausch mit seinem Schwiegersohn. „Es ist eine mutige Entscheidung von Beni und eine mutige Entscheidung des Vereins.“ Am Ende würden für alle Seiten aber klar die Vorteile überwiegen, ist sich der scheidende Otterfinger Coach sicher. So geht der 59-jährige Übungsleiter auch ohne großen Druck in seinen letzten Auftritt auf der Otterfinger Bank. Klar ist: Probst will und wird als Trainer weitermachen. „Im Fußball kann vieles schnell passieren“, stellt er klar. „Wir werden sehen.“

Mike Probst: Beim TSV Otterfing alle Höhen und Tiefen erlebt.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Startaufstellung in Bad Endorf. „Es wird sicher die eine oder andere Veränderung geben“, kündigt Probst an. Da die U19 spielfrei hat, dürfte wohl der eine oder andere Youngster in den Kader der ersten Mannschaft rücken. Die Akteure auch dem Platz werden alles dafür tun, um am letzten Spieltag noch einmal einen Sieg einzufahren und damit noch das letzte Ziel zu erreichen: die rote Laterne abzugeben. meh