Nur noch Dreck an den Schuhen: TSV Otterfing muss 0:1-Niederlage wegstecken

Teilen

Ohne Torerfolg blieb der TSV Otterfing gegen Polling. Auch Maximilian Dengler (l.) traf nicht. © Max kalup

Sicherlich wäre es möglich, es etwas eleganter auszudrücken oder den Finger nicht schmerzhaft tief in die Wunde zu bohren. Aber unter dem Strich bleibt das Fazit: Beim TSV Otterfing ist der Wurm drin.

Otterfing – Es war jetzt keines der schwächeren Spiele, das die Nordring-Elf gegen den SV Polling abgeliefert hat. Aber zweifelsfrei war Luft nach oben. Die 0:1-Niederlage spiegelt den Spielverlauf nicht im Detail wider. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Zumindest aus Sicht von Benedikt Gulielmo. „Irgendwie klebt uns der Dreck massiv fest an den Schuhen“, meint Gulielmo frustriert, „denn unsere Gäste waren um keinen Deut besser.“

Der Otterfinger Trainer sprach damit an, dass sich die Chancenverteilung die Waage hielt. Und auch an Spielanteilen konnte keine Mannschaft ein Übergewicht vermelden. Aber was die gefährlichen Strafraumszenen betraf, verlebten beide Torhüter einen ruhigen Nachmittag.

Selbstverständlich setzten sich ab und an auf beiden Seiten die Außenstürmer durch und konnten so in die Mitte flanken. Aber entweder waren die Vorlagen zu ungenau oder die Verteidiger bei ihren Abwehraktionen wachsam.

So fiel das Tor des Tages auch nicht aus dem Spiel heraus. Es war ein Standard, der dem 1:0 (36.) der Gäste vorausging. Eine lang gezogene Ecke auf das hintere Fünfereck, ein Kopfballduell und das bessere Ende für Philip Schöttl (36.), der einnickte. Dass Jonas Eder in dieser Spielphase für ein Allerweltsfoul mit einer Zeitstrafe auf die Bank geschickt wurde und die Otterfinger bis zur Pause mit einem Spieler weniger zurechtkommen mussten, war für die Angriffsmühen der Platzherren kontraproduktiv.

Es wäre falsch, den Otterfingern in der zweiten Hälfte mangelnden Kampfgeist zuzuschreiben. Aber der Produktivität waren enge Grenzen gesetzt. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Tom Meier, der nach einem Flankensolo in den Strafraum eindrang, aber in einer 1:1-Situation am Keeper scheiterte (75.). Und auch Johannes Noderer, der sich über starke Leistungen in der Reserve empfohlen hatte, war dem Ausgleich nahe. Freigespielt im Strafraum aber verfehlte er den Ball.

„Unsere Situation ist allen klar“, erklärte Gulielmo nach dem Schlusspfiff und ergänzte mit Galgenhumor: „Jetzt machen wir uns dran, noch zwölf Punkte zu holen.“

TSV Otterfing – SV Polling 0:1 (0:1)

TSV Otterfing: Utmaelleki – Riblinger, K. Eder, J. Eder, A. Eder – Noderer (46. Lankes/61. Bacher), S. Eder, Meier (46. Schofhauser), Ott – Blaschke, Dengler.

Tor: Philip Schöttl (36.).

Schiedsrichter: Ronny Schmidt.

Zuschauer: 70.