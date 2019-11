TuS Holzkirchen unterliegt Karlsfeld nach Führung

Ohne die letzte Überzeugung

von Hans Spiegler schließen

Es hätte der nächste Achtungserfolg gegen ein Team von der Tabellenspitze werden können: Lange sah der TuS Holzkirchen wie der Sieger aus, doch leider nicht lange genug.

Über 45 Minuten sah es gut aus für den TuS Holzkirchen, und die Chancen standen gut, dass die Elf von Trainer Jozo Ereiz beim höchstwahrscheinlich letzten Heimspiel des Jahres den TSV Eintracht Karlsfeld besiegen könnte. Doch während der TuS die Halbzeitführung im zweiten Durchgang mehr verwalten, als ausbauen wollte, schaltete der Erste der Landesliga Südost zwei Gänge hoch und drehte die Partie. Durch die 1:3 Pleite beträgt der Vorstand des TuS auf die Relegationsplätze erneut nur noch einen Punkt.

„Wir haben in der zweiten Hälfte entscheidende Zweikämpfe nicht mehr angenommen und die letzte Überzeugung hat gefehlt“, stellte Holzkirchens Torhüter Benedikt Zeisel fest. Vor Beginn des Spiels gab es für den Bayernliga-Absteiger noch gute Nachrichten: Kapitän Sean Erten konnte trotz Schmerzen im Fuß nach einem Umknicken im Training starten. Und mit diesem positiven Gefühl trat der TuS in Halbzeit eins an. Zwar ergaben sich in der ersten halben Stunde kaum Strafraumszenen, jedoch waren es eher die Außenseiter von der Haidstraße, die mehr für das Spiel taten und sich um die Führung bemühten. Aufgrund des tiefen unebenen Bodens blieb es aber oft beim Bemühen. „Der Platz war nicht ideal“, gibt Zeisel zu. „Der Gegner musste aber damit genauso zurechtkommen.“

Es war eine Einzelleistung, die den TuS in Front bringen sollte. Erten bekam auf seiner linken Seite einen Moment zu viel Raum, den er nutzte, indem er nach innen zog und den Ball aus gut 20 Metern zum 1:0 ins lange rechte Eck hämmerte. Wieder mal bewies der 29-Jährige, dass er sein Team jederzeit auf die Siegerstraße bringen kann.

Nach dem Seitenwechsel wirkten beide Teams wie ausgewechselt: Bei Holzkirchen lief nicht mehr allzu viel zusammen, dafür legten die Karlsfelder eine Schippe drauf – Trainer Jochen Jaschke und Kollege Sebastian Stangl schienen die richtigen Worte gefunden zu haben.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Kubilay Celik in einem der von Zeisel angesprochenen entscheidenden Zweikämpfe durch und konnte anschließend völlig unbedrängt in den Sechzehner eindringen, wo Celik gekonnt zum 1:1 einschob. 30 Minuten vor dem Ende legten die Gäste nach: Ein präziser Freistoß aus dem Halbfeld fand Ivan Ivanovic. Der TSV-Verteidiger köpfte die Kugel unhaltbar ins rechte Eck zum 2:1.

Holzkirchen wirkte danach nicht mehr frisch genug, um dem Kontrahenten noch etwas entgegenzusetzen. Vielmehr machte der Tabellenführer den Deckel drauf: Der eingewechselte Andreas Maurer verlor etwa auf Höhe der Mittellinie den Ball, und Karlsfeld konterte. Stürmer Martin Schön lupfte – allein auf Zeisel zulaufend – sehenswert zum 3:1-Endstand ein.

Für die nächsten Spiele will sich Zeisel mit seinen Kollegen wieder auf die Grundtugenden besinnen und sich nicht von Siegen wie dem 8:0 gegen Rosenheim blenden lassen: „Dieser Triumph hat uns in Sphären gehoben, die nicht der Realität entsprechen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“