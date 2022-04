Ohne Torjäger Huber: FC Real Kreuth empfängt ASV Habach

Teilen

Franz Huber fehlt dem FC Real Kreuth. © THOMAS PLETTENBERG

Der FC Real Kreuth empfängt das Spitzenteam ASV Habach, muss dabei aber erneut auf Torjäger Franz Huber verzichten.

Kreuth – Auch wenn das Aprilwetter aktuell seinem Namen alle Ehre macht, geht man im Lager des FC Real Kreuth davon aus, dass das Heimspiel gegen den ASV Habach termingerecht angepfiffen wird. Und speziell zu Hause wollen die Enterbacher zeigen, dass ihre Festung auch von einer Spitzenmannschaft nicht einfach gestürmt werden kann.

Wobei es für Reiner Leitl auf der Hand liegt, dass die Habacher zu den Besten in der Liga gehören. „An einem guten Tag wischen die alle in der Liga weg. Gute Einzelspieler und hohes Spielverständnis. Da muss man einfach abwarten, wie’s läuft“, edelt Leitl den Gegner. Der FCK-Trainer nimmt hierzu Zahlen in die Hand. Maximilian Nebl ist mit 13 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga und nur 16 Gegentore in 16 Begegnungen sind der Spitzenwert der Spielklasse.

Dass diese Auswertungen nicht noch besser sind, lag auch im Hinspiel der Kreuther am Steinberg. Nebl gelang hier kein Tor und mit zwei Treffern war die Leitl-Elf erfolgreicher als der Durchschnitt der Liga. Wobei der ASV Habach lange bangen musste, um überhaupt ein 2:2-Remis zu erreichen. Die Enterbacher gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause und den Platzherren gelang erst in der Schlussphase der Ausgleichstreffer.

Leitl will auf Sieg spielen

Die Tabelle betrachtet, kann sich der Kreuther Gegner mit einem abermaligen Unentschieden nicht zufriedengeben. Weiter Kontakt mit dem Spitzen-Trio zu halten, ist nur mit einem Sieg möglich. „Eine gute Ausgangslage für ein attraktives Spiel“, erklärt Leitl, „wobei wir unabhängig vom Gegner zu Hause immer auf Sieg spielen.“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Franz Huber ist nicht mit von der Partie. Der Top-Torjäger fehlte schon in der Vorwoche beim 2:0-Erfolg in Peißenberg und konnte seither auch nicht trainieren. „Wir haben einen breiten Kader und weitere gefährliche Stürmer“, meint Leitl. So zum Beispiel Lukas Frank und Tobias Frank, die in Peißenberg die Treffer erzielt haben. ko