Ordentlicher Testspiel-Auftakt für den TuS Holzkirchen

Von: Sebastian Schuch

Die Defensive um Torhüter Benedikt Zeisel (l.) und Alexander Zetterer stand in beiden Spielen zumeist gut und ließ nicht zu viele Chancen zu. © Thomas Plettenberg

Mit zwei Unentschieden gegen Gilching und die A-Junioren der SpVgg Unterhaching sind die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet.

Holzkirchen – Die guten Eindrücke der ersten Trainingseinheiten haben die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen auch in den ersten beiden Vorbereitungsspielen auf die Rückrunde bestätigt. Beim Südwest-Landesligisten TSV Gilching/Argelsried spielten die Holzkirchner 1:1, auf dem Miesbacher Kunstrasen gelang gegen die Bundesliga-A-Junioren der SpVgg Unterhaching ein 2:2. „Es war sehr ansprechend, wie wir die Spiele gestaltet haben“, lobt Trainer Joe Albersinger.

In Gilching gerieten die Holzkirchner nach einem Missverständnis in der Defensive früh in Rückstand, zeigten sich davon allerdings nicht beeindruckt und überzeugten vor allem durch ihr Umschaltspiel. Stefan Lechner erzielte nach gut einer halben Stunde den Ausgleich, in der restlichen Spielzeit fehlte in einer ausgeglichenen Partie das letzte Quäntchen Glück zum Siegtreffer. „Das sind Dinge, die kommen in den nächsten Wochen“, gibt sich Albersinger optimistisch.

Gegen Unterhaching sahen die Zuschauer eine im Vergleich verdrehte erste Hälfte. Florian Siebler brachte die Holzkirchner nach einer Ecke von Pirmin Lindner früh in Front, Haching glich per Foulelfmeter aus. Bei diesem verletzte sich Torhüter Benedikt Zeisel an der Hüfte, eine genaue Diagnose steht noch aus. „Ich hoffe, das nicht so schlimm ist“, sagt Albersinger. In der zweiten Hälfte traf Charles Chauque für die Holzkirchner zum 2:2-Endstand.

Bislang einziger Neuzugang: Robin Baumann wechselt zum TuS Holzkirchen.

Auch A-Junioren überzeugen

Mit den ersten beiden Auftritten ist Albersinger zufrieden. „Wir waren gegen den Ball sehr diszipliniert. Das ist ganz wichtig.“ Der Schwerpunkt im Training liegt momentan auf der gestaffelten Defensive, doch dabei sollen Spielgestaltung und Technik nicht zu kurz kommen. „Wir können uns im Trainingslager mit ein paar Dingen beschäftigen“, blickt Albersinger auf die Tage am Gardasee (8. bis 12. Februar) voraus, wo auch ein Testspiel gegen den TSV Jetzendorf vereinbart ist.

Dort werden auch einige Talente aus der A-Jugend dabei sein, die schon in Gilching und Miesbach Minuten sammeln durften und zu überzeugen wussten. „Das Potenzial ist da, sie können den Sprung schaffen“, meint Albersinger. Jetzt gilt es für sie, eine gute Basis für den Übergang im Sommer zu legen. ses

TSV Gilching/Argelsried – TuS Holzkirchen 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Brand (5.), 1:1 Lechner (32.).

TuS Holzkirchen – Unterhaching II 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Siebler (5.), 1:1 Girtler (34./FE), 1:2 Jamonts (65.), 2:2 Chauque (77.).