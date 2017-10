Ostner: "Wir hätten gerne gespielt"

SG Hausham dank Spielabsage ausgeruht nach Ohlstadt

von Redaktion Miesbach schließen

Hausham – Die massiven Regenfälle der Vornacht hinterließen auf der Zentralen Sportanlage in Hausham ihre Spuren. Eine Platzbesichtigung am Sonntag ergab, dass die mächtigen Pfützen, die sich in beiden Sechzehnern und im Anstoßkreis gebildet hatten, keinen regulären Spielbetrieb ermöglichen. Darum sperrte die für den Platz verantwortliche Gemeinde Hausham die Anlage für den Spielbetrieb. Somit fiel die Kreisliga-Begegnung der SG Hausham gegen die DJK Waldram im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser.

„Wir hätten gerne gespielt, denn jetzt haben wir eine Englische Woche mehr zu bewältigen“, erklärt Hans Ostner, denn der noch nicht benannte Nachholtermin werde sicherlich an einem Wochentag angesetzt. Einen kleinen Vorteil hat der Haushamer Trainer dennoch erkannt: Der SV Ohlstadt, bei dem sich die Knappen an diesem Dienstag vorstellen, hat durch die Begegnung bei den SF Aying innerhalb von drei Tagen zweimal anzutreten. Dadurch könnten die als laufstark und körperlich robust bekannten Werdenfelser etwas geschwächt sein.

Der SG-Coach will den bekannten Stärken des SV Ohlstadt mit einer kompakten Defensive entgegnen. Sollte eine der Strafraumaktionen, die sich bislang in jeder Partie ergeben haben, Hausham die Führung bescheren, wird laut Ostner ein Ruck durch seine Mannschaft gehen: „Wenn wir das 1:0 schießen, lassen wir uns den Sieg nicht mehr nehmen.“

Quelle: fussball-vorort.de