Otterfing: Nach Klatsche in Westerndorf - Abstieg aus der Bezirksliga kaum noch zu vermeiden

Zu harmlose Nadelstiche: Otterfings Offensive mit Stefan Ott (vorne l.) hatte beim SV Westerndorf kein Glück vor dem Tor. Dafür nutzte der Gegner seine Chancen konsequent. © Archiv Thomas Plettenberg

Der TSV Otterfing musste auswärts in Westerndorf eine bittere Niederlage einstecken. Der Abstieg in die Kreisliga ist dadurch nur noch schwer zu vermeiden.

Otterfing – Der Mittwochabend hatte sich so gar nicht entwickelt, wie man sich das im Lager des TSV Otterfing erhofft hatte. Im Gegenteil: Statt des gewünschten Dreiers ging die Mannschaft von Trainer Mike Probst am Ende beim SV Westerndorf mit 0:4 regelrecht unter. „Es war ein schwieriger Abend für uns“, gibt Otterfings Übungsleiter unumwunden zu. „Die Enttäuschung ist groß.“ Nicht zuletzt, weil nun der Abstieg aus der Bezirksliga Ost vier Spieltage vor Saisonende kaum noch zu vermeiden ist.

Darüber ist man sich beim TSV Otterfing ebenfalls im Klaren. „Wir haben nun neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, und am Ende ist das alles kein Wunschkonzert“, meint Probst. „Da brauchen wir uns keinen Illusionen hingeben.“

Bitter war aber sicherlich auch der Otterfinger Auftritt im so wichtigen Spiel beim SV Westerndorf. „Wir haben defensiv einfach nicht die Leistung gezeigt wie zuletzt gegen Moosinning“, moniert Probst. „Zudem fanden wir nie einen Rhythmus.“

Dabei begannen die Otterfinger durchaus noch gefällig. Aus einer sicheren Defensive heraus wollte die Nordring-Elf immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. In der Anfangsphase setzte sich so Otterfings Florian Bacher gekonnt über die rechte Seite durch: Seine Hereingabe verpasste Mitspieler Magnus Eder nur knapp.

Michael Krauß bringt Westerndorf in Führung

Westerndorf antwortete kurz darauf auf seine Weise. Otterfings Jonas Eder rutschte in der Rückwärtsbewegung unglücklich weg, und Westerndorfs Michael Krauß zirkelte das Leder Sekunden später wunderbar ins lange Eck zur 1:0-Führung für die Gastgeber. „Das war eigentlich ihre erste Torchance“, stellt Probst fest.

Allerdings bedeutete der Gegentreffer zunehmend den Bruch im Otterfinger Spiel. Zwar reagierte Otterfings Coach prompt und stellte auf nun zwei Spitzen um, doch brachte dies nicht den erwünschten Erfolg. Im Gegenteil: Zunächst konnte Westerndorfs Yannick Albrich sieben Minuten vor dem Seitenwechsel das 2:0 für die Hausherren erzielen, ehe sein Teamkollege Fabian Martinus unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff sogar noch auf 3:0 erhöhte und damit für eine mehr als komfortable 3:0-Führung nach den ersten 45 Minuten sorgte.

„Die Situation war dann schwierig“

„Das 3:0 war aber klar abseitsverdächtig“, ärgert sich Probst und fügt launig hinzu: „Der Schiedsrichter hat sich unserer Leistung angepasst.“ Zumal den Otterfingern wohl vor dem 0:3 ein klarer Treffer durch Jonas Eder aberkannt wurde.

Trotzdem änderte das am spielerischen Bild in Abschnitt zwei wenig. Zwar wollten die Otterfinger dort noch mal alles nach vorne werfen, doch der Sturmlauf blieb letztlich aus. „Die Situation war dann schwierig“, merkt Probst an. Obendrein agierten die Otterfinger nach der gelb-roten Karte für Andreas Eder rund 25 Minuten zu zehnt. Letztlich machte Westerndorfs Martinus eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 4:0 alles klar.

So sind die Vorzeichen vor dem Heimspiel des TSV Otterfing am Samstag gegen Freilassing eigentlich schon ziemlich fix. „Wir werden die Spieler nun aufrichten und Fairness gegenüber den anderen Mannschaften zeigen“, sagt Probst. „Klar werden wir noch einmal alles abrufen und natürlich versuchen, zu Hause noch mal erfolgreich zu sein.“ Man will im Otterfinger Lager alles daran setzen, um sich am Ende mit einem guten Gefühl aus der Bezirksliga zu verabschieden. (Markus Eham)

SV Westerndorf – TSV Otterfing 4:0 (3:0)

TSV Otterfing: Westner – K. Eder, Höcker, Scherer, J. Eder – Blaschke (65. Meier), S. Eder (81. Riblinger), Ott (76. Schmalz), M. Eder (34. Küfler/87. Dengler), A. Eder – Bacher.

Tore: 1:0 Krauß (19.), 2:0 Albrich (38.), 3:0/4:0 Martinus (44./75.).

Gelbe Karten: Ott, Westner, Scherer.

Gelb-rote Karte: A. Eder (65.).

Schiedsrichter: Michael Hagl.

Zuschauer: 75.